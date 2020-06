Somaliland dani uguma jirto in Nabad iyo Nolol markale xukunka ku soo laabato…

Published by: yaska

hugunkii, shaacii, dareenkii jibada ahaa, , iyo dhadadii ku gedaaneyd wada hadalka Somaliland iyo Somalia ee Jabuuti ka socda hadda Meesha waa ay ka baxeen, biyihiina waa kala miirmeen oo huubadii gunta ayey fadhiistay. Markaa hadda waxa si iimaan qabta wax looga odhan karaa isfahanada ka soo baxay heshiiskaa.

Waxa si aan muran ku jirin loogu doodii karaa in isfahanada soo baxay aan midna wax faaida ahi ugu jirin Somaliland. Faa’dada kaliya ee Somaliland ilaa hadda uga soo hoyatay shirkaa Jabuuti, waa khudbadii uu ka jeediyey Madaxweyne Biixi madashaa miisaanka lahayd. Fursadaas hore inooma soo marin, madaxweyne Biixina may hoos marin ee halkaa si loo riyaaqay ayuu gartiisa u naqsadey, waxaad se maanka gelisaa in wixii lagu heshiiyo ee lakala saxeexdo uun xaasil ka yahay.

Somaliland waxay aad u daneynaysay laba qodob oo kala ah, ka dhaqaalaha deeqbixiyayaasha laga helo in ay qeybteeda gooni u hesho iyo in ay iskeed u maamulato hawada oo heshiisyadii hore ku jirey wax cusub se meesha lama tagin. labadiina lagama diidin lagama yeelin ee gudi baa loo saaray baa lagu qanciyey, waxa kale oo weliba laga saxiixday in nabad gelyadana laga wada shaqeeyo iyana gudi loo saaro. Ilaa hadda ma garan Nabadgelyada ka wada shaqeyntoodu cidey faa’iddo ugu jirto iyo danaha laga leeyahayba.

Isfahankii soo baxay 22.June.2020, Somaliland waxa laga saxeexday qodob aanay ka fiirsan oo ah ka is dhexgalka bulshada, aqoonyahanada, dhaqanka, fanaaniinta iyo ganacsiga. Arintan ogolaanshaheeda aad ayey ugu degdegeen oo kama fiirsan saameynta ay yeelan karto. Qodobkani wuxuu xaqiijinayaa sida Somaliland aanay diyaarka ugu ahayn in wadahadal la gasho Somalia, waxa uu dhayda ka cadaynayaa sida aan Somaliland u lahayn Istaraatijiyad iyo qorshe ay ku gaadheyso in ay hesho aqoonsi caalami ah. Waxa maantoo kale si weyn loogu aayi lahaa aragtidii Axmed Ismaciil Samatar uu soo jeediyey isaga iyo aqoonyahano kale oo badan ee ku aadanayd in la dhigo siyaayad cad oo ictiraaf raadineed.

Nabad iyo Nolol waxay daraasad weyn ku haysay sidii ay Somaliland iyadoo xabadi dhicin dib ugu soo celin lahayd midnimo, waxa ay ka faa’ideysatay shaqo la’aanta dhalinyarada iyo muranada gobolada beriga ka jira, waxay kharashaad badan ku bixisay in la bedelo rayiga dadka qaba Somaliland nimada. Iyadoo adeegsanaysa weriyayaal, dhalinyaro bulshada dhexdeeda ku firfircoon, dhiiri gelin gobolada beriga iyo galbeedka, soo dhaweyn dhalinyarta Somaliland markay tagaan Muqdisho siyaayad noocaa ah oo shaki lagu galinayo in jiritaanka iyo gooni isu taaga Somaliland aan dhalinyarta dani ugu jirin. Qodobkaa is dhexgalku wuxuu fududeynayaa saameynta ay doonayaan in ay ku yeeshaan shucuubta Somaliland ee dhaqaalaha badani kaga bixi jirey(change in social attitude), yoolka u danbeeyaana waa shan sano ummadan lagu qanciyo in Midnimadu tahay ta wanaagsan si siyaasiyiinta loogu qasbo in markale midnimo la helo haddii kale cod loo qaado dadkii oo u bislaadey in la midoobo.

Markaa dani uguma jirto Somaliland in ay Nabad iyo Nolol markale xukunka federaalka ku soo laabato. Somaliland waa in ay bilowdaa in ay faro-gelin ku sameyso arimaha Somalia, soona saarto madaxweyne u janjeedha danta Somaliland. Nabad iyo nololba faro gelin qaawan ayey ku hayaan siyaayada iyo jiritaanka Somaliland.

Caano qubtey daadood la qabey bay Soomaalidu ku maahmaahdaa ee waa in Somaliland hadda yagleeshaa haayad u gaara dejinta iyo aqoonsi raadinta Somaliland.

Abdirahman Maryacase

zuunaari@gmail.com