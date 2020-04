FARQIQA LABADA NIDAAM DOORASHO EE 2020/2021 OO MIDNA GOLAHA WASIIRRADA EE JFS ANSIXIYEEN, MIDNA GOLAHA SHACABKU ANSIXIYEEN

Muddo dheer waxaa Soomaaliya lagu hagayay siyaasad fashilan oo ku salaysan 4.5 oo qabyaalad iyo musuq-maasuq la sharciyeeyay lagu maamulo.Taasoo ka reebtay tallaabo kasta oo hore u marineed. Waxaa xaqoodii siyaasadeed, shaqo iyo kii hore u marineed la duudsiyay oo laga hor joogaa dhallinyaradii oo ah mustaqbalkii dalka. Waxa Iyana xuquuqdooda siyaasaddeed aan heli karin haweenkii oo aan Oday dhaqameedyadu waxba u ogolayn.

Nasiib darro nidaamkaas 4.5 oo u gaara Soomaaliya, wuxu ku keenay dhibaato ah in qabyaaladdii xooggaysato oo dadkii wada deggana ee iskumidka ahaa ay colaad isu qaadaan oo kala fogaadaan, isla markaana wuxu ku keenay dib u dhac weyn oo kala irdhayeeyay qabaa’ilka waaweyn, jifooyinka hoose iyo dadkii wada dhashay. Taasi waxay sababtay xasilooni la’aan siyaasaddeed, caddaalad darro iyo nabad gelyo la’aan ragaadisay qaybo badan oo dalka kamid ah. Qaar kamid ah Dawllad Goboleedyadii iyo Dawladdii Dhexe weli kama heshiinin arrimo badan oo masiiri ah. Heshiis la’antaasi waxay siisay argagixisada inay helaan fursad ay weli kusii wataan hawlahooda argagixisonimo iyo inay dhaqaale ku uruursadaan. Waxaa haddaba nasiib darro ah in wakhtigan la joogo ay weli dadka qaar aaminsan yihiin in 4.5 uu yahay xalka kali ah.

Umadda Soomaaliyeed soddon sannadood oo colaad, burbur bulsho, burbur dhaqaale, barokac iyo qaxootinnimo kaddib, waxay u baahan tahay in dib u dhis dhaba, midayn dhaba, hore u mar dhaqaalle iyo mid siyaasaddeedba la gaadhsiiyo. Taasina waxaa gaadhsiin karta dawllad ku dhalata doorasho xor ah oo xalaal ah oo xisbiyo ku dhisan, si caalamku u aamino dawllad shacabku soo doortay, isla markaana maalgalin iyo mucaawino hore u marineed loo helo. Sidaynu u wada ogsoonnahay doorashooyinka xorta ahi waxay kalsooni siiyaan maalgashadeyaasha.

Waxaa haddaba geed ka go’an ah amma aad loogu baahan yahay in sida ugu muddan, ugu fudud xagga nabad-gelyada, ugu musuq-maasuq yar, uguna kharashyar loo diyaariyo doorasho caddaalad ah oo aan keenin murug iyo kalsooni xumo midna, Iyadoo awoodda la saarayo inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed ku kalsoon yihiin. Taas oo noqon doonta mid loo aayo oo dalka u horseedda nabad waarta, xasillooni siyaasaddeed iyo hore u mar isla makaana, dawladaha jaarka ah iyo kuwa saaxiibka la ah Soomaaliyaba kalsooni buuxda galisa.

Waxaa suuroobi la’ inay sii socdaan guulihii siyaasaddeed ee la gaadhay laga bilabo sannadkii 2010 ilaa 2015kii, wakhtigaas oo ay Soomaaliya gaadhay suurto gelinta doorashooyinkii kala duwanaa, dhisidda dawlad Goboleedyada iyo soo celinta kalsoonida siyaasaddeed ee ummadda Soomaaliyeed intaba. Waxaana curyaamintaas sal u ah nidaamka aan dastuuriga ahayn ee colaad kobciyaha ah ee 4.5 oo dadka rajo la’aan iyo kalsooni xumo ku riday.

Sannadkii 2012 waxaa lagu heshiiyay in doorashadii 2012 ay ahaato tii ugu dambaysa ee 4.5 lagu galo, iyadoo loo arkayay xal. Whakhtigaas waxaa la go’aamiyay in nidaamka “Hal Cod iyo Hal Qof” wax lagu doorto tartanka iyo doorashada 2016, hase yeeshee, waxaa jirtay in shirar la galay 2015 lagu goáamiyay in 2016kii la qabto doorasho dadban oo isugu jirtay Oday dhaqameed iyo 50 qof oo cod bixiyeyaal ah. Sida la wada ogsoon yahay doorashadaasi waxay ahayd tii ugu musuq-maasuqa badnayd ee keentay in reer-reer iyo qoys-qoys loo colloobo, dadna ku dhinteen. Waxay doorashadaasi abuurtay murug badan iyo iska-hor imaadyo saameeyay gobollada oo dhan.