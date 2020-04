Maaraynta Isku-buuqa Qaybta labaad

Published by: yaska

Qodobadani waa kuwo inaga caawinaya in aan ku maarayno nafaheenna, waqtiyada aan la kulano xaaladdan (Isku-buuq) oo kale:

1: Xooji Iimaankaaga: Mar kasta oo aad xoojiso heerkaaga iimaan, kuna xoojiso xidhiidhka Alle (S.W.T) waxa adkaanaya aaminadaada aad aaminayso waxa Alle kuu qaddaro. Iskuma hawlaysid in aad ka qoomamayso wixii ku dhaafay, balse waad aqbalaysaa waxa aanad isku diyaarinaysaa in aad wax ka barato.

2: Jooji ka fikirka mustaqbalka: Bal u fiirso, mar kasta oo aad ka fikirto mustaqbalka iyo caynka uu u eekaan karayo, waxa aad la kulantaa niyad jab, sababta oo ah si dhab ah uma odorosi kartid; nooca ay nolosha Aduunku noqon karto iyo waliba halka aad ku danbayn doontid. Saar awooddaada oo dhan in aad joogtadaada saxdo, kuna dedaasho in aad wax ka beddesho.

3: Ka dheeroow in ay fikir dheer iyo odoros kaa qaataan, dhammaan xaaladaha siyaasadeed iyo deegaan ee kugu gedaamani, saw ma ogid sababta soomaalidu u tidhaahdo ” Ninka ugu il dheerbaa

dadka ugu ayaan daran

waxaan lala arkayn baa

isaguun u muuqdee”

Ujeedku waa in uu qofkaasi isku hawlo, in uu odoroso xaaladaha guud ee ummada uu la nool yahay iyo waqtiga uu nool yahay, taas oo soo saaraysa, natiijo gadaloolooyin miidhan ah; kana qaadaysa qofka farxaddiisii. Waxa ku saarani waa in aad wanaajisid naftaada, ciddii kale ee aad caawin karaysana caawiso, kolayba qabri ayaa kuu danbaynaya ee isku day in aad ka fikirto wanaajinta acmaashaada Aduunyo, kuna qanac qaybta Alle nolosha kaa siiyo.