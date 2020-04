Somalida oo Hogaaminaysa Tirada Dadka U Geeriyooday Covid-19 Dalka Sweden

Published by: yaska

-In laga baqo maahan in daryeel caafimaad la raadsado. Waxaa la wici karaa 1177, waxaa la booqan karaa gargaarka degdegga ee cusbitalka. Waxaa na soo gaarey dhammaallo in laga cabsi qabo inaaney boosasku ku filleyn, sida ay hadalka u dhigtay.

-Waa wax dhici kara. Waxaa jira saansaamo sheegeya in ciriiriga deegaanku ka mid yahay halista uu fayruskani ku faafi karo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in tirakoobyadan aad loogu dhuur galo intii aan lagu ekaan xaalad keliya. Waxaa jiri kara asbaabo kala duwan oo sabab u noqon kara ee loo baahan yahay in laga fekero.

Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in si ka dardar badan looga howl galo xaafadahaa, sidii gacan looga geeysan lahaa. Iyo in loo baahan yahay in la eego habka ay ku socoto iminka. Khasab maahan in xaaladdu sidii hore weli u liidato, sida uu sheegay Anders Tegnell.