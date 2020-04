TAARIIKHDA IYO SUUGAANTII YUSUF X. AADAN QABILLE: W/Q: Cabdirisaaq Axmed Cigaal (Darwiish)

Published by: dawlad

Yusuf xaaji aadan aw cilmi qabilleh wuxu ahaa aabihii labaad ee waxbarashada umada soomaliyeed kaas oo qayb dhan oo cimrigiisa ah u huray waxbarida iyo kor uqaadida aqoonta iyo waxbarashada dadka soomaliyeed.

Yusuf xaaji aadam wuxu ku dhashay magaalada hargaysa taariikhdu markii ay maraysay 15/july/1914kii, alle ha u naxariistee wuxu ahaa aqoonyahay, macalin karti badan oo waxbaray qayb badan oo maanta bulshada somaliyeed magac iyo maamuus ku leh, wuxu ahaa abwaan curinta suugaanta halqabsiga leh eebe weyne u xudumay sidaa oo ay tahay diiwaankiisa waxa daf iyo mush ka ah heeso iyo gabayo lagu hoga tusaalaynayo umada soomaliyeed, qaar gumaystaha iyo wuxu maaganyahay dadka uu xaajigu ugaga digayo.

Suugaantiisa caan baxday waxa kamid ahayd heestii soomaliyeey toosa, heestaas oo uu curiyey xiligii gobonimo doonka ay umada soomaliyeed ahayd aadna loo wada jeclaa Somali xornimo hesha.

Yusuf xaaji aadan isaga oo jooga dugsigii magaalada sheikh ku yiiley ee sos ayey kusoo dhacday oo uu curiyey heestaa kadib waxay u soo ambobaxay isaga iyo rag la socdaa xaruntii ururkii dhaq-dhaqaaqa wadaniga ahaa S.Y.L(Somali youth league) xaruntiisii magaalada gaalkacayo, yusuf xaaji aadan wuxu ogolaaday in heesta uu qaado qof luuq wacan si naadiga s.y.l looga horqaado heesta, waxaana heesta qaadi jirey cali mire nin la odhan jirey oo aad u luuq wacnaa oo isna kamid ahaa macalimiintii dalka, sidoo kale waxa isna heestaa soomaliyey toosa naadiga s.y.l ka qaadi jirey qaasim hilowle oo isna ahaa nin cod tolmoon oo meel dheer laga soo maqli jirey alle ha u wada naxariisto dhamaantoode.

Heestu waxay umada somaliyeed faraysaa qiimaha iskaashiga iyo isku tiirsanaanta, waxay xoog u dhaliilaysaa wax xuna ku sheegaysaa in somaali iyadu isku maqan tahay gumaysigii kala qaybsadayna aanay lahayn indho ay ku eegaan, qaybaha dhexe ee heesta abwaanku muu iloobin in qiimaha waxbarashada uu u sheego soomali idil ahaanteed kaas oo uu ku tirtirsiiyey inay wadankooda taamyeelaan oo dhamaystiran gaadhsiiyaan.

soomaaliyeey toosoo

Toosoo isku tiirsada ee

Hadba kiina taagdaranee

Taageera waligiinee

Idinkaysu tookhaayoo

Idinkaysu taamaayee

Aadamuhu tacliin barayoo

Waddankiisa taamyeeloo

Sharcigaa isku kiin tolayoo

Luuqadaa tuwaaxid ahoo

Abwaanku wuxu ogaysiinayaa soomali in dhulkoodu uu yar yahay oo lamid dhigay taako keliya marka loo eego aduun weynaha, Somali in cadowgeed u tashaday ayuu hadal macaan badan inoogu sheegayaa sida adhi dhaxala sida loo qaybsado oo ninba in ula meel-maro ayaa gumaystuhu degelkii soomali ula meel maray, geelaagii oo lagaa dhacay oo cadowgii kaa qaaday aad garanayso ayaa toogasho u badheedhaan oo idinku birta iska aslaysaan, dhulkaa dhan ee Somali degantahay ee gumaystuhu dhacay miyaan dhagaxna loo tuureyn ayuu is waydiinayaa xaajigu alle ha u raxmadee.

Gabogabada heesta ayuu xaajigu aad uga calaacalayaa sidu uga xun yahay dhulkiisa dhan ee gumaystuhu boobay iyo sida aanay soomali u dareensanayn, abwaanku wuxu kusoo gunaanadayaa waxaan la ooyaa oo ilmadu iiga socotaa goor iyo Ayaan nin ikhtiyaar loo diiday oo la adoonsadaan ahay, wuxu yidhi yusuf xaaji aadan cilmi qabilleh alle ha u naxariistee:

Arligiina taaka ahoo

Kuma kala tegeysaan oo

Tiro ari ah oo dhaxalaa

Sideed laydin soo tubayoo

Ninba toban la meel marayoo

Cadowgiin idiin talin oo

Tuldo geel ah oo dhacan baad

Toogasho u badheedhanee

Ma dhulkaas dhanee tegeybaan

Ninna dhagax u tuurayn

Qaran aan hubkuu tumayo

Tooreyda dhaafayn

Oo aan taar samayn karin

Uur kutaallo weynaa

Hadba waxaan la taahaayoo

Togagga uga qaylshaa

Nin dalkiisii cadow taaboo

U tol waayey baan ahayee

Hadba waxaan laa ooyaayoo

Oo ilmadu iiga qubaneysaa

Iqtiyaar nin loo diidoo

La addoon sadaan ahayee.

Markale yusuf xaaji aadan waa kii lahaa isagoo tilmaamayey tamar darada dadka soomaliyeed iyo xeeladaha daran ee gumaystaha la damacsan yahay bulshada soomaliyeed isagoo dibindaabyada gumaystaha gaadhsiiyey heer ay dadkii somaliyeed ee reer miyiga ahaa ay u diidaan inay xoolahooda maalaan, markale ay ka hor istaageen meelihii biyaha ay ka cabi jireen sida baraakigihii, warihii, ceelashii iyo qaydaradii, waxaanu yidhi:

Hadhuub nin sitoo

Hashiisa irmaan

Ha maalin laleeyahaan ahay

Nin hawd fadhiyoo

Haraad dilayoo

Biyaha laga heegay baan ahaye

Nimaan hadalkiisu

Hadhqoodaalkiyo

Haweenkaba dhaafin baan ahaye

Dagaal nin uu haysto Meel halisoo

Hubkiisu hangool yahay baan ahaye.

Yusuf xaaji aadan wuxu ahaa abwaan weyn oo suugaantiisu kaalin mug leh ka qaadatay halgankii gobanimo doonka ee ingiriiska dalka lagaga kicinayey. Suugaantiisa caan baxday waxa kamid ah heesta sidii goray dhashiisii ee uu ku luuqeeyo fanaanka caanka ah ee Maxamed Axmed Kuluc alle ha u naxariisto dhamaantoode waxaana kamid ahaa ereyadeedii:

Sidii goray dhashiisii

Meel bannaan dhigay

Dhoolkii hillaacaba

Soo dhababaceeyoo

Dhibicii ku hooraba

Baalasha uga dhigayaan

Dhibaatada adduunyada

Adna kaaga dhawraa

Sidii gaari dhabanloo

Dhursugaysay waayo

Dhawaan wiil ku curataan

Dhabta kuugu seexshaa

Dhaayaha sidaad tahaan

Saxarka kaaga dhawraa

Sidii beer dhacaayaan

Dhulka kaa ilaashaa!!!

Dheel dheel ma hadal baa

Dhalanteed ma arag baa

Dhalooshuna ma geed baa

Anna dhaawacaygii

Jaceylkaan la dhuubtiyo

Qalbigaygan kugu dhegay

Ma ii dhoy la’aan baa?

W/Q: Cabdirisaaq Axmed Cigaal (Darwiish)