Taariikhda iyo macnaha su’aasha Baadiyo

Su’aashan waxa golaha keenay Urur Goboleedka IGAD oo si toos ah u wayddiiyey waxa ay Sudan ka dooneyso South Sudan. Inkasta oo la aaminsan yahay in su’aashani ay ka timi markeedii hore shirkadaha shidaalka ee la ga leeyahay Maraykan, Yurub iyo Canada oo kala ah; US Giant Chevron, Europe’s Lundin and OMV & Talisman, the Canadian Flagship Oil Company, oo dhammaantood rabay in ay shidaalka South Sudan u dhacaan kuwaas oo u soo dhiibay IGAD si Sudan iyo South Sudan loo kala jaro.