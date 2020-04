Dawladda Sacuudiga Oo Go’aan Kasoo Saaray Salaadaha Taraweehda Ee Bisha Ramadaan

Published by: yaska

Wasaaradda arrimaha diinta ee Sacuudiga, Dawah iyo Hanuuninta ayaa shaaca ka qaaday in salaadda Taraweeh inta lagu jiro bisha Ramadaan kaliya lagu tukandoono guryaha.

Sacuudigu wuxuu sheegay xayiraadaha saaran masaajidda in aan laga qaadi doonin illaa dhamaadka coronavirus.

Wargeyska Al Riyadh wuxuu soo xigtay Dr. Abdul Latif Al Sheikh, Wasiirka Arimaha Islaamka ee Sacuudiga, isagoo leh: “Joojinta gudashada shanta salaadood ee masaajidda ayaa ka muhiimsan xayiraadda salaadaha Taraawiixda. Waxaan ka baryaynaa Ilaaha Qaadirka ah inuu aqbalo salaadda Taraweeh haddii lagu tukado masaajidda, ama guryaha, taas oo aan u maleyneyno inay u wanaagsan tahay caafimaadka dadka. Waxaan ka baryaynaa Ilaaha Qaadirka ah inuu aqbalo ducooyinka oo aan ka badbaadino bini-aadamka masiibada ku habsatay adduunka oo dhan, ”ayuu yidhi Al Sheikh.

Iyadoo la raacayo tilmaamaha iyo taxaddarrada ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka iyo mas’uuliyiinta ay khusayso, shan illaa lix qof oo ka tirsan qoyska qofka dhintay ayaa ah inay ka qeyb galaan salaadaha janaasada iyo aaska kuwa dhinta, ayuu yidhi Al Sheekh.

Al Sheikh wuxuu caddeeyay in salaadda janaasada ayna ka weyneyn salaadaha waajibka ah, sidaa darteed ay suurta gal tahay in si gooni gooni ah loo tukado, maadaama ay ka muhiimsan tahay in ayna jirin dad tiro badan oo isku meel isugu imaanaya, halkaasoo ay suurta gal tahay in lagu faafiyo cudurka.