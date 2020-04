Published by: dawlad

Adeegsiga baraha bulshada oo kor u kacay waqtiga sadhada Covid19

Kor u kaca adeegsiga baraha bulshada wakhtiga sadhada Covid-19 (WQ; Aadam Ducaale)

Dad tiro badan oo ka mid ah dadyowga dunida ku nool, ayaa ku jira xaalad karantiil ah, si looga hortago ama se loo yareeyo faafidda sadhada Covid-19. Natiijo ka dhalatay bandowgaas, ayaa dad tiro badani ay kor u qaadeen adeegsiga baraha ay ku kulmaan bulshadu, si ay ugu dhigtaan madadaalo ay isku illowsiinayaan xaaladdan la isuma baxaanka ah.

Adeegsiga baraha bulshadu, isku mid ma aha bulshada dhexdeeda. Sidoo kale, waxa kala geddisan baraha la kala adeegsanyo.

Intii ay socotay faafidda sadhada Covid19, waqtigii ay dadku ku qaadan jireen; suuqyada, goobaha shaqooyinka iyo waxbarashada, immika waxa lagu lumiyaa furaashyada iyo kuraasta dushooda. Inta lagu guda jiro masiibadan Covid19, la yaab ma laha, in ay dadku waqti badan ku dul-qaataan adeegsiga baraha bulshada.

Warbixin ay soo saartay mareegta “Global Web Index” waxa ay ku caddaysay, sida xawliga ah ee ay dadku kor ugu qaadayaan isticmaalka baraha bulshada iyo weliba, sida bulshadu caalamku ugu kala duwan tahay isticmaalkaas.

Qeexidda macaamiisha internet-ka

Afar qaybood ayey warbixintu u qaybisay macaamiisha internet-ka, oo kala noqonaya:

1. Gen Z: da’da u dhaxaysa 16 – 23jir

2. Gen Y: da’da u dhaxaysa 24 – 37jir

3. Gen X: da’da u dhaxaysa 38 – 56jir

4. Baby boomers : da’da u dhaxaysa 57 – 64jir

68% macaamiisha baraha bulshadu (social media consumers) waxa ay ku sababeeyeen adeegsiga internetka, in ay ka baadhaan xog ku cusub oo ku saabsan sadhada Covid19 (Coronavirus Updates). Marka laga reebo Gen Z (da’da u dhaxaysa 16 – 23jir) iyagu waxa ay jecel yihiin inta badan dhegaysiga muusigga.

Marka laga soo tago, baadhidda xogta ku saabsan sadhada Covid19, dadku waxa ay u adeegsadaan, qaybo kala duwan oo madadaalin ah inta lagu gudo jira sadhada Covid19. 58% waxa ay dheygaystaan muusig. 49% waxa ay daawadaan filimo. 42% waxa ay daawadaan vidoes qosol ah. 40% waxa ay ciyaaraan games. 32% waxa ay daawadaan memes.

49% dadka U.S iyo 39% dadka UK, waxa ay u adeegsadaan baraha bulshada, in ay ka akhriyaan wararka iyo sheekooyinka la xidhiidha sadhada Covid19.

Macaamiisha internet-ka ee U.S, 61% ayey ku kalsoon yihiin in ay ka helaan xogta ku saabsan Covid19 haayada caafimaadka adduunka (WHO). Halka UK 62% bulshadu ay ku kalsoon tahay warka dawladda. Sababta ayaa lagu sheegay in ay tahay bulshada maraykanka oo aan ku kalsoonayn xogta dawladda.

Facebook ayaa noqday barta loogu adeegsiga badan yahay ee laga qaato xogta Covid19, marka la barbar dhigo baraha kale sida YouTube iyo Instagram. Waxa loo kala adeegsadaa sidan: 42% Facebook 41% YouTube 40% Instagram.

Guud ahaan, dadka yar-yar ayaa ka adeegsi badan dhanka baraha bulshada dadka waawayn.

Adam Ducaale