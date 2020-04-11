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QAYLO DHAAN

April 11, 2020 | Published by: dawlad
ASC  WAXAA  ILASOO XIDHIIDHAY DAD REER SOMALILAND AH OO KASOO BAXAY ADIS ABABA
SHALAY  OO DUMAR IYO CARUUR AH  OO UJOOGEY  DACWADO DHOOF LAAKIIN XAYIRAADU ADUUNKU SAAMAYSAY OO ISYIDHI KUNOQDA DHULKIINII  DADKAASI WAY CAAFIMAAD QABAAN LAAKIIN WAXAA SIDEY BAS MARKUU XUDUUDA UDHAXAYSA BAABULEY IYO JIGJIGA WAXAA WAXAA DIIDEY  CIIDANKA DAWLAD DEEGAANKA SOMALIDA  INAYSOOGALAAN XUDUUDOODA DABADEED  XABASHIGII BASKA WADAY WUXUU KUDAADIYEY MEEL CIDLO AH OO LABADA KILIL UDHAXAYSA  LAAMI CIDLA AH AYAY MARBA SHANDADAHA DHINAC UJIIDAYAAN WAA INLOOGURMADO OO MADAXWEYNAHA JIGJIGA LALA HADLAA XUKUUMADDU WAA INAY DADKAA UGURMATAA OO LAHADASHAA DAWLAD DEEGAANKA WARBAAHINTUNA WAA INAY QAYBTEEDA KA QAADATAAA, LAMBARKAA AYAY IGASOOWACEEN .
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