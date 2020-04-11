QAYLO DHAAN
April 11, 2020 |
Published by: dawlad
ASC WAXAA ILASOO XIDHIIDHAY DAD REER SOMALILAND AH OO KASOO BAXAY ADIS ABABA
SHALAY OO DUMAR IYO CARUUR AH OO UJOOGEY DACWADO DHOOF LAAKIIN XAYIRAADU ADUUNKU SAAMAYSAY OO ISYIDHI KUNOQDA DHULKIINII DADKAASI WAY CAAFIMAAD QABAAN LAAKIIN WAXAA SIDEY BAS MARKUU XUDUUDA UDHAXAYSA BAABULEY IYO JIGJIGA WAXAA WAXAA DIIDEY CIIDANKA DAWLAD DEEGAANKA SOMALIDA INAYSOOGALAAN XUDUUDOODA DABADEED XABASHIGII BASKA WADAY WUXUU KUDAADIYEY MEEL CIDLO AH OO LABADA KILIL UDHAXAYSA LAAMI CIDLA AH AYAY MARBA SHANDADAHA DHINAC UJIIDAYAAN WAA INLOOGURMADO OO MADAXWEYNAHA JIGJIGA LALA HADLAA XUKUUMADDU WAA INAY DADKAA UGURMATAA OO LAHADASHAA DAWLAD DEEGAANKA WARBAAHINTUNA WAA INAY QAYBTEEDA KA QAADATAAA, LAMBARKAA AYAY IGASOOWACEEN .
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