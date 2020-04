Go’aankii Taariikhiga ahaa ee Somaliland ka Badbaadiyay Sharka Salaadiinta 01/10/2003 !

Waxay ahayd xilli ay Somaliland la daalaa-dhacaysay dhibaatooyin aad u waaweyn, waxaana laga soo kabanayay dagaaladii kala danbeeyay ee ka dhacay magaalooyin badan oo Somaliland ka mid ah.

Hadaba duruufahaas qadhaadhaa ee Dalka ka jiray waxaa qayb ka ahaa kooxo Salaadiin ah iyo Siyaasiyiin si dhuumaalaysi iyo muuqashoba leh dhinaca Xamar ugu janjeedhay oo iyagu aaminsanaa fikrado Somaliweyn ah. Si looga hor tago Fawdo iyo Fidnadii Salaadiinta ayaa Golayaasha Xeer dejintu ay soo saareen Xeerar dabarka loogu xidhayo Salaadiintaas iyo cid kasta oo la aragti ahayd.

Hadaba Go’aan ay fadhi wadajir wada yeesheen labada Gole ee Guurtida iyo Wakiilada Somaliland bishii Oktoobar ee Sanadkii 2003, oo ay Sumadiisu ahayd JSL/GB/O1/10/2003 -11/10/2003 ayaa waxa uu u dhignaa sidan:

Ujeedo: Soo gudbin Go’aan Baarlamaan

Fadhi wada jir ah oo ay yeesheen labada gole baarlamaan ee Guurtida iyo Wakiilada oo ay

kaga doodayeen xaaladaha siyaasadeed, iyo saamaynta hindisayaasha ay Salaadiintu ku yeelan

karaan Somaliland iyo siyaabaha looga hor tagi karo dhibaato kasta oo ka iman karta

Fadhiyada Wada Jirka Ah oo socday mudadii u dhaxaysay 8 ilaa 11-kii bishii 10aad 2003,

waxay golayaasha Baarlamaanku ka soo saareen go’aankan halkan ku lifaaqan

1. In cid alaale iyo cidii ku abtirsata Somaliland, dawlad, shicib, Afraad, Ururro, Axsaab,

NGO-yada, Aqoon yahanada, Madax-dhaqameedyada, Suugaan yahanada iyo dhamaanba noocyada ururrada Bulshada aanay sinaba uga qayb gali karin shir kasta iyo arrin kasta oo lagaga hadlayo Hindisayaasha Somalia ama lagu heshiisiinayo

dhinac ka mid ah kooxaha Soomaaliya ama iyagoo isku dhanba.

2. In cid alaale iyo cidii ku abtirsada Somaliland ee ka qayb gasha shirarkaas ama abaabusha ama ku taageerta sifo kasta Qawl, Ficil iyo Qoraalba kaga qaybgasha wada-hadalada Somalia ee qodobkaa 1aad tilmaamayo loo aqoonsado Dambiile Khiyaamo Qaran, taas oo waajib ay ku tahay dhamaanba hay’adaha ku shaqada leh inay hor keenaan Maxkamadaha awooda u leh iyadoo la raacayo xeerarka uu tilmaamay Dastuurku ee Qodobka 130aad farqdiisa 5aad.

.

3. Gaadiidka cir, dhul iyo badba ee loo adeegsado ama qaada hawlgalkaas waxa laga qaadayaa ruqsadaha sharciga ee ganacsiga ama tan gaar ahaaneedba.

.

4. Waxa lagula dhaqmayaa Xeerkan cid alaale iyo cidii isku dayda inay abuurto urur bulsho ama nooc kasta oo ururrada rayidka ah oo u shaqaynaya sidii ay Somaliland u minjo xaabin lahaayeen.

5. Waxa dhamaan Warbaahinta Somaliland, tan Xukuumada iyo tan madaxa banaanba

ka reeban inay baahiyaan wararka iyo macluumaadka lidiga ku ah waxna loogu dhimayo ama lagu wiiqayo jiritaanka Somaliland.

.

6. Dalka waxa sharci ahaan ka jira saddex Gole Qaran oo kaliya sida ku tilmaaman distoorka, waxa reeban in cidina sheegato gole kale oo aan ahayn kuwa distoorku uu tilmaamay, waxa lagu fulin doonaa talaabooyinka sharci ee u yaala sheegasho wax

aanay ahayn.

.

7. Qofkii loo qabto inuu ku kacay qodobadan kor ku xusan waxa la cafin karaa xukun maxkamadeed ka dib.

Dhaqan galka qodobadan waxa loo adeegsanayaa sida ku cad distoorka qodobka 130aad farqadiisa 5aad.

Go’aankaasi Taariikhiga ahaa waxa uu xirsi-xidh iyo xijaab uu u noqday Somaliland, waxaana uu dabar adag u noqday Salaadiintii iyo cid kasta oo uu hunguri kaga jiray inay u dusto ama u bootaalaysato dhanka Soomaaaliya, waxaana go’aankaasi uu aad u xoojiyay Jiritaanka Somaliland, waxaanuu ka hor tagay in Tafaraaruq lagu furo bulshada sida maanta muuqata.

Go’aankaas xayndaabka u ahaa Qaranimada Somaliland waxa ay labada Gole ee Guurtida iyo Wakiiladu ay wax ka bedel ku sameeyeen taariikhdu markay ahayd 05/02/2012 iyagoo ku daray labadan Qodob ee hoose:

1. In Xukuumadu ay ka qayb gali karto shirarka loo arko in dani ay ku jirto, ee aan ka hor imanaynin

Jiritaanka Qaranimada iyo Dastuurka Somaliland.

2. Maadaama Xukuumadu ay ka codsatay in labada Gole ay ku taageeraan in shirka London

laga qayb galo in labada gole ay ku taageereen.

Markii Go’aankaas wax ka bedelka lagu sameeyay waxa ay Somaliland ka qayb gashay Shirkii Maamulada Soomaalida loogu qabtay Magaalada London 23 February 2012.

Waxaana shirkaasi London uu ibo-fur u noqday kulankii u horreeyay ee ay muddo Labaatan Sanadood ku siman ay si fool ka fool ah ay isu soo hor fadhiistaan Somaliland iyo Soomaaliya iyagoo 18kii bishii June 2012 ku kulmay Xaruntav Chevering House oo ku taalla deegaanka Kent oo u dhow magaalada London, nasiib darro wax faaiido ah oo la taaban karo oo ay Somaliland ka faaiiday wadahadalada Soomaalita lama hayo. Faaiido ay Somaliland ka hesho ha joogtee waxaa ku dhlntay oo hoos ay u riday Sumcadii iyo Haybadii ay Somaliland lahayd, waagii hore Dunida iyo Soomaaliya waxay baryi jireen oo ay daba carari jireen Somaliland oo ay ka baryi jireen in Somaliland ay Soomaaliya la hadasho, nasiib darro maanta Somaliland iyadaa Soomaaliya daba cararta oo ka tuugta inay la hadasho.

Waxaa kale oo iimika inoo muuqda in ay mar kale Madaxa la soo kaceen Salaadiintii iyo Madax-dhaqameedkii jinni boqorka ahaa oo ay ku hamiyayaan inay barbar cararaan Xukuumada kuna qabsadaan Masuuliyada ay Xukuumadu u xil saaran tahay. Waxaana muuqata in Salaadiinta iyo Ururro kale iyo Askhaasiba ay isku deyayaan inay Dalka khalkhal siyaasadeed ka abuuraan.

Waxaa Xukuumada Somaliland looga fadhiyaa inay shaqadeeda qabsato oo ay Talaabooyin degdeg ah ku dhaqaaqdo si ay Dalka Somaliland uga badbaadiso khalkhal iyo jaha-wareer siyaasadeed oo ka dhaca oo ay hormuud u yihiin Salaadiin ku sheega jinni boqorka ah ee aan cidnaba ka wakiilka ahayn.

Hadii ay Xukuumadu ku daawato waxa ay dalka ka wadaan kooxaha sheegta Madax-dhaqameedka iyo kooxaha qarsooni waxaa dhici doona waxyeellooyin waaweyn, waxaanay gaadhi doontaa XAYD MALA ILOOBAY !

Ummad yahay Tiraa kaa gedmene wax isu geygeyso.

Amb. Kaysar Cabdilaahi Maxamed

Bristol. UK

