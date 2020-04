Koronafayris (Covid-19) wuxuu Dadka Badaayo wuxuu Barayaa ka daran

Published by: dawlad

Cudurka Caabuqa dilaaga ah ee Koronafayris (Covid-19) ayaa faro baas ku haya caalamka, wuxuu si aan xad lahayn isagoo xawaaraynaaya uu ugu fidaya dunida dacaladeeda, cudurkan oo ugu horayntii ka dilaacay Magaalada Wuhaan ee Dalka Shiinaha bishii ugu danbaysay sanadkii tegey ee 2019ka, ayaa hada waxa uu wada gaadhay aduunka, wuxuuna aafeeyey dalal badan.

Wuxuu Dadkii Badaayo:-

Covid-19 waxa qaaday oo uu soo ritay in kor u dhaafaysa milyan iyo badh qof, waxaana u geeriyootay inta la hubo ilaa hada tiro 100 kun ku dhow, Siddoo kale cudurkan Covid-19 waxa uu jilbaha Dhulka u dhigay dhaqaalihii aduunka, haayada Bangiga aduunka ayaa sheegtay sidda uu cudurkani u aafeeyey dhaqaalaha aduunka in wax Sidan oo kale wax u yeela dhaqaalaha oo wada saameeya aduunka aan hore loo arag, waxa uu keenay shaqo la’aan oo waxa albaabada loo xidhay goobihii ganacsiga, siiba wadamada horay u maray ee wax soosaarka iyo warshadaha lahaa ee ganacsiga iyo dhaqaalaha dunidana Gadh-wadeenka u ahaa ee hagaayey kalana horaayey suuqyada maaliyada iyo ganacsiga aduunka.

Gebi ahaanba waxa istaagay isku socodkii aduunka bad iyo beri, sidoo kale waxa lajoojiyey duulimaadyadii caalamka u kala gooshi jiray, iyana waxa irdaha loo qufulay dukaamadii ganacsiga marka laga reebo kuwa waxa laquuto laga gato, goobihii shaqada ee dawlad iyo shirkadoba lahaa,warshadihii aan daruuriga ahayn, iskuuladii, goobihii bulshada ku kulmi jirtay, goobihii diimaha oo salaadii jimce iyo salaad jamac ah midna laguma tukado masaajidadii, dalalka qaar waa lagu ganaaxayaa ama waaba lagu xidhayaa hadii debada lagugu arko halka dalalka qaar aad jidh-dil iyo ciqaab aad la kulmayso, shacabkii waxa la faray guryahooda in aanay kasoo bixin oo waxa lagu soo rogay Bandoo aan mudo cayiman lahayn, Cudurkani dadkii wuxuu badayaa Waxaan lasoo koobi kari, Se waxa uu Dadka barayaana ka cawaaqib xun.

Wuxuu dadkii Barayaa :-

In ruuxii bukooda loo tegin, in eheladii, asxaabtii, tol, xidid iyo xigaal aan lays booqan, in lugaha laysku salaamo, in rag iyo haween niqaam lagu wada boxo, in keli socod la wada noqdo, dadkii goob adeeg ku kulmaa inay laba mitir isku jirsadaan, oo ruuxii ruux kale wax kayar usoo jirsadana inay is abhiyaan, oo labada kii hore usii taagnaa ee lagusoo dhawaaday yidhaa Waar ilaahay ma taqaanaa haygusoo dhawaan, in aan salaad jamac ah lawada tukan oo salaadii jimce mudo laga caagi doono, in qofkii Hindhisa laga ag cararo, kii Qufacana warkii daa’, in aan ehel ama waalid ama walaal qirriric leh oo naftii ka gurmayso aan lays dul taagin oo aan gunaanad lala ag fadhiisan, in aan maydka la maydhin Salaatul jinaasana lagu tukan oo aan luxudka la dhigin ee Cagaf lagu aaso, In ruuxii albaabka kugu soo garaaca ee aan ahay ruux guriga kugula nool aan albaabka laga furin, ilaahow muu ahaado jaarkaaga aad rafiiqa ahaydeen oo dheri dabka u saaranyey oo milix doonaya, in aan albaabadaba aan laysku tumin ama garaacin layskana furin, in dalalkuu Dadka badan ku laayey ciddii ka timid laga agcararo, in dadkii hadh iyo habeen gacmo-maydh ay kaga dhegtay oo biyihii qaboobaa ee ay isku maydhayeen safan qolof ah gacmihii ka wada saarmeen, oo waaga danbe saxalku baxo lugo isku salaankaa siisocon doono gacmaha jidhfaystay awgood!.

Hadal iyo dhamaan cudurkan Covid-19 Dadka wuxuu badaayo wuxuu Barayaa kadaran oo waaguu baxo saxalkiisu xitaa shakiga iyo bacda uu dadkii ku xidhay ka furfurkeeda oo qudhaan mudo dheer laga gayoon doonin.

Adaanu Kaa Magansanaye

Mowlow Naga Badbaadi Eebe.

Fuad Fartaag

