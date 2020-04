Reer Fiqiayuub: Dheef la’aanta macdanta laga daabubayo iyo werwerka cudurka Coronavirus

Published by: baxsane

Buuraha silsilada Goolis ee degmada Fiqi-ayuub kaga dherersan waqooyiga waxaa mudo sanad

ka badan ka howl galaayey shirkado Shiineys ah oo ka qodaayey waxa ay ku sheegen JADE. JADE

waa dhagax macdaneed laga isticmaalo aduunyada, badanaaba wadamada bariga Aasiyada fog

ku yaal sida dalka Shiinaha oo loo isticmaalo waxyaalo kala duwan sida farshaxanka iyo

sheydaan ka xijaabka. Xaqiiqdii marka hoos loogu daadego macdan qidida dhagaxan JADE-ka

arinku waa ka durugsan yahay, waxaa ku hoos jira in macdano kala duwan buuraha laga qodo

laakiin fara dhexdood laga saaro , qaranka iyo dadkaba laguma soo celiyo wax dakhliya

shaqsiyaad kooban oo wasiirka macdantu burtuul u yahay ayaa kala rogroga macaashka laga

helo macdanta buurahaas. Waxaa gebi ahaanba waxaa meesha laga saaray daah furnaantii

xisaabeed iyo xog wadaagii kheyraadka buuraha lagala soo baxay. Manfaca iyo dheefta laga

helo macdanta buuraha laga saaro ilaa hada haba yaraatee degaankan waxba laguma soo celin,

waxaadna moodaa in lagu heshiiyey qaataye qaado reer Fiqi-ayuubna waa badow reer baadiye

ah oo aan waxba garaneyn waxna la soo bixi kareyn siduu sheegey gudoomiyaha guurtida.

Shirkadahan Shiineyska ahi waxay saldhigyo (kaamam) ka sameysteen buuraha dhexdooda,

waxaana kaamamkan wadar ahaan u degan shaqaale kuuli ah oo wadani ah tiradooduna

gaadheyso 200 qof iyo niman Shiineys ah oo iyagu hogaanka iyo farsamadaba u haya

shirkadahan, wixii macdan ah ee buurahaas laga soo saarona waxaa toos u qaata Shirkadahan

iyadoo aan filaayo in aan cidina xog-ogaal u ahayn hantida buurahan laga soo saarey ee Shiine

loo dhoofsadey , sababtu waxay tahay waxaa isku dhex milmay maamulkii wasaarada macdanta

iyo mulkiilayaashii shirkadahan, waxaa muuqata in loo badheedhey oo loo soo biyo dhaansadey

in hantida shacabka iyo qarankaba sidii la doono laga yeelo oo aan loo meel deyin . Waxaa

muuqata ku takri fal hanti umadeed iyo isu joojin la’aan, habraacii sharciyeedna daaqada ayaa

laga tuuro iyadoo la toocsanayo in hantida umada fara dhexdood laga saaro.

Horey Ayaan arintan daraasad ugu sameeyey shacabka iyo qarankaba ugu soo bandhigey,

waxaan warbixintaas ku sheegey ku xadgudubka bedqabka degaanka , horumar la’aanta,

balanqaadyo aan waxba laga hirgelin iyo hantidii macdantan ka soo baxdey oo aan la ogeyn

meeley ku sugan tahay. Maanta waxaan halkan kaga hadlayaa baqdin soo wajahdey shacbigii

degaankan deganaa ka dib markii nin Shineys ah oo kaamamka mid ka mid ah ka shaqeynayey

laga heley Corona Virus.

Qaylo-Dhaaan : CoronaVirus iyo baqdinta reer Fiqi-ayuub

Badhtimihii bishii maarso waxaa kaamamka mid ka mid ku xanuunsadey nin ka mid shaqaalihii

Shineyska ahaa ee macdanta ka soo saarayey buuraha Fiqi-ayuub. Xanuunka ninkaas ku dhacey

wuxuu u ekaadey calaamadaha xanuunka dilaaga ah ee gumaadey bini’aadamkii aduunyada

“CoronaVirus”. Ninkaa xanuunsadey waxaa loola cararey magalaada Berbera. Ka dib markii

dhiig ama dheecaan laga qaadey loona direy Nairobi oo hay’ada caafimadka aduunyada (WHO)

shaybaar ku leedahay, waxaa jawaabtu noqotey in ninkaasi Shineyska ah qabo xanuunka saf

marka ah ee “ Coronavirus “. Naxdin , werwer iyo amakaag ayaa ku dhacey dadkii masaakiinta

ahaa ee deganaa baadiyaha iyo degmada Fiqiayuub, waxaa la garan waayey meel lagu cararo

caafimaad laga raadsado , qeyla dhaankii dadkuna wuxuu noqdey midaan dhegta jalaq loo siin,

waxayna noqotey ilaahey talo saaro dawlad iyo hay’adona waxba haka sugin . Shirkdihii iyo

wasaaradii macadanta shaqadoodii ayey halkoodii ka sii wateen. Xagooda maba moodid in wax

dhaceen, dana kama laha qeydhaanka iyo werwerka shacabka naftooda u baqaya.

Degmada Fiqi-ayuub malaha xarun caafimaad oo howl gasha , waxayna ka mid ahayd

waajibaadkii shirkadahan in ugu horeyntiiba sameeyaan goob caafimaad oo lagu daaweyo

dadweynaha iyo shaqaalahaba, fashilkan maanta dheceyna mas’uuliyadeeda waxaa qaadaya

wasiirka macdanta iyo shirkadaha oo gebi ahaanba is-hortaagey kharashkii ku bixi lahaa

xaruntaa caafimaadka , iyagoo ka doorbidey daneysigooda gaarka ah, meeshana ka saarey u

daneyntii shacabka. Maanta dadweynaha ku dhaqan Fiqi-ayuub iyo nawaaxigeedaba wadnaha

ayey farta ku hayaan iyagoo ka baqaya in xanuunkan ku dilaaco hadaan degdeg gurmad ugu

iman, dabagalna lagu sameeyn dadkii uu ninkani la shaqeyn jirey. Runtii waxay ahayd in

dawladu qaado talaabo degdeg ah oo ah:

1. Gebi ahaanba la xidho kaamamka macdanta laga qodaayo.

2. In dadka ka shaqeynaya kaamamka la karatiimeeyo oo goobo gaar ah lagu hayo baadhis

caafimaadna lagu sameeyo.

3. In wacyi gelin lagu sameeyo dadka dhulkaas degan.

4. In baadhis lagu sameeyo ninkan Shineyska ah goortuu dalka yimi sababtoo ah

xanuunkani markuu qofku qaado wuxuu ku dilaacaa 14 maalmood gudahood , markaa

ninkani dhowaan ayuu dalka yimi ama qof kale oo cudurkan qaba ayuu ka qaadey ayey u

egtahay. Sidaa awgeed waa in raad gur lagu sameeyaa arinkan.

Hadaba, maadama dadkii dhulkan deganaa oo danyar reer baadiye ahaa khatar ku sugan yihiin

loogana baqo xanuunka dilaaga ah, waxaa wasaarada caafimaadka looga baahan yahay in

magaalada Fiqi-ayuub xarunteeda caafimaad si degdeg la howl geliyo oo wasaaradu gudato

waajibaadkeeda qaran , dadkana gebi ahaanba baadhis caafimaad lagu sameeyo , mudnaanta

koowaadna la siiyo badbaadinta dadka , Wax walbana caafimaadka ayaa kow ka ah. Aduunyadii

maanta wax walba meel ayaa la iska dhigey, waxaa dhaqaalihii, qalab iyo aqoonba la isugu

geeyey badbaadinta nafta bini’aadamka . Markaa wasaarada caafimaadku iyo gudiga ka hortoga

cudurkan waa in ay siyaasadoodu noqotaa badbaadinta nafta qofka iyo ka hortaga cudurkan

dilaaga ah, Fiqi-ayuubna la geeyaa koox caafimaad oo toos gudiga u hoos imaneysa maadama

ninkan shineyska ahi ka howl geli jirey goobtan, suurtagalna noqoto ilaahey kama dhigee in

xanuunku halkaas ka dilaaco, waxaa loo baahan yahay ka hortag foojigan.

Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland waxaa la gudboon in degdeg gudi baadhiseed oo

xaqiiqa raadis ah u diro shirkadaha Shineyska ah iyo wasaarada macdanta iyadoo tixgelin la

siinayo badbaadinta caafimaadka dadka oo halis ku sugan , bedqabka degaanka iyo hanntidii

qaranka ee buurahan lagala baxay oo aan maanta la ogeyn meeley ku sugan tahay, umada iyo

qarankana waxba kaga soo noqon.

Waxaan ku soo khitimayaa ducadan : (Ilaahey waxaan kaa magan galney baraska, waalida,

juudaanka iyo cudurada xunxun).

Qore : Saalax Bulaale Qodax

Reer- Fiqiayuub