Dood ku lid ah dooda mar kale midnimo

Xiliga ay soo baxday ereyga Somaliweyn ( Greater Somalia ) waxa ay ahayd xiligii gumeystuhu joogay dhulka oo waliba dalka boqortooyada ingiriisku ( Great Britain ) ay gacanta ku haysay dhulka 4 ka mid ah 5 tii soomaaliyeed oo kala ahaa Somaliland protectorate, Southern Somalia, Northeast Somalia ( kenya ) iyo dhulka soomaalida Itoobiya ( Ethiopian Somalis ) xiligaasi oo wasiirkii arimaha gudaha ingiriisku codsaday in dhulka soomaalida isaga loo wada gacan galiyo si uu dawlad ugu dhiso, shir ka dhacay New York.

Intaa waxa wehelinayey oo 5 soomaaliyeed baa la mideynayaa iyo hawlahaa waday ururadii gobanimo doonka oo dhiiga shacabka soomaaliyeed ku kicinayey in uu gumeystuhu ka baxo , meesha laga bilaabay ee laga wadayna waxa ay ahayd Somaliland , wax la wadoba markii calankii la helay ee Somaliland boqortooyada ingiriiska ka hoos baxday ee ay dawlad noqotay 26 June 1960kii ayaa jibadii iyo kalgacaylkii cirka isku sii shareeray waayo shacabka ayaa dareenkoogu ahaa bal in ay helaan 5 ta soomaaliyeed oo calan kaliya iyo dal kaliya isku noqda.

Midnimadii Somaliland iyo Somalia ama waqooyi iyo koonfur , ayaa noqotay tii quwad jabisay kalgacaylkii lagu rabay in la helo 5 Soomaaliyeed oo dal kaliya noqda, sababtuna waxa ay noqotay labadii isku biiray oo aan aheyn laba isku meel iyo marxalad taagan laba aan isku wadaniyad iyo soomaali jacayl aheyn, laba uu kala maamulayey laba dal oo kala duwan oo nidaamyadooda siyaasadeed iyo hab dhaqanka axsaabtu u habeysan tahay aad u kala duwan yahay isla markaana ay Somaliada Talyaanigu haystay lahayd nidaam maamul hoosaad oo ay 10 sanoba is maamulayeen isla markaana ay lahaayeen dhaqan siyaasadeed beelaysan.

Arimahaa iyo qaar badan oo kale ayaa sababay in aan midnimo soomaali aan isku ujeedo ahayni suuragalayn , waxaana xusid mudan 30 ka sano ee ay jirtay jamhuuriyadii lagu midoobay 1 July 1960kii ee somalia in aan niyad lagu wada joogin isla markaana kala badh ka mid ah ay dadka reer Somaliland siyaasiyan dibada uga joogeen nidaamkii Somalia kaasi oo dhalay in sideedii sanadood ee dambena la goostay in qori lagula dagaalamo maadaama gudaha waxba laga sixi kari waayey , dawladii joogtayna at noqotay mid arxan daran oo dadka danaheega ku kala qoqobaysa, beel walbana sudhay beeshii ay isku deegaanka ahaayeen si ay u hesho cimri dherer oo looga mashquulo.