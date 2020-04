Waxbarashadda Loo Socdo

Ayaammo Guddahood Ayeynu U boodney Xaashida ugu Danbeysa Buugga,inagga oo Deg-degeyna,Markii aynu luminey Farxaddii Waxbarashadda Fasalka Gudihiisa.Xarumo badan oo waxbarasho, lana Jaan-qaadaya Waxbarashadda Muuqaallka Tiknolojiyada Ardeyda Casharada lagu soo gaadhsiinaayo waa u Jaha-wareer iyo isku buuq.Waxa hadda la rabaa in iyada oo Dugsiyadi waxbarashaddu xidhan yihiin,haddana in ay xaafaddaha ka furnadaan fasalada Tiknolojiyadu suurtagelineyso si Ardeyga iyo Macallinku goobtey doonnaan ha ku kala sugnadaane u kala helaan cashar bixinta.Xaalladu waxa ay innagu noqotey ka tag Dugsiga Dhismaha ah oo u tag dugsiga quraarada iyo muraayada dhex maraaya si waxbarashaddii u socoto.

Inta la xassuusto Dunnida maalmo badan dugsiyada waa la xidhi Jirey Marka xaallado lama filaan ahi yimadaan sida dagaallada,ama masiibooyinka sida Dhul-gariirka,fatahaada iwm.Ardeyda,Walidiinta iyo Macallimiintuna waxa ay wejihi jireen Wakhti badan oo hubaal la,aan ah. Mar haddii Dalku si tartiib,tartiib ah u sii gelaayo ama ugu Jiro qeybo ka mid ah xayiraada iyo xanibida,si looga falceliyo Xannuunka Karoonaha,Ardeyda Guud ahaan Dalka somaliland waxa ay wejahayaan xaaladani maanta.Si ardeygaasi xayiran u helo waxbarashaddiisi isla markaasina waxqabadyo badan u qabsomaan inta la kala maqan yahay Ayaa mar qudha waxa lagu barraarugey baahida loo qabo wakhtigan cusub isla markaasina adag in ardeyga iyo macallinkaba laga taageero isku xidhnaanshiyahooda.

Inkasta oo horumarka laga gaadhey Tiknolojiyada,ku xidhnaanshiyaha Baraha Bulshada iyo wixii la halmaalaaba ay si wanaagsan dalka uga hano qaadeen,haddana marna loogama diyaargaroobin haddii xaalad noocan ahi timaado sida bahda waxbarashaddu isku heli doonto fasaladuna habka tiknolojiyada ugu sii socon lahaayeen,Mar qudha Ayaa la arkey in Qalabada tiknolojiyada ee Agteena daadsan Awoodda ay u leeyihiin gudbinta waxbarashada laga fekiro.

Sida aynu Si sahlan Addeega lacag dirida horumar uga gaadhney dhan kasta ayaa la is yidhi mar qudha miyeynaan Waxbarashaddan sidaasi ka dhigi karin,laakiin waxbarashadu sidaasi sahal uma noqoneyso.si aan ugu guuleysano isku deyga hadda socda oo inoo suurto-gelinaaya in aan fasaladeenii Dhismaha dhexdiisa u wareejino fasalo Muraayada iyo shaashada ka gudbaaya ayaa ah mid si weyn dalka looga hadal hayo,Bahda waxbarashadduna ardey iyo Macallimba waxa ay rabaan in ay xaaladan cusub la jaan-qaadaan,iyaga oo dhana u arka fursad ay tahay in la soo dhaweeyo si wakhtiga looga faa,ideeyo.

