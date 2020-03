Dagaalka dawladaha waawayn

Published by: dawlad

Ilaahay baa wayn oo awoodle waa run , waxaase jirra Binu’aadam Ilaahay awood siiyey oo Aduunyadan aynu joogno gacan ku haynteeda ku loolamaya .

Loolanka iyo is muquuninta dawladaha waawayn u dhaxaysaana waa mid aan xeer iyo xayo aanay xakamaynin oo dadnimo ka bax ah , Ilaahay na subxaana wa tacaalee , Quraankiisa ayuu in badan adoomaha ugu digay in aanay aduunka fa sahaadin , hadeerse waxaaa muuqata in fasaadkiidawladahaa waawayni u tartamayaan .

Sadhadan Aduunyadda ku faaftay ka hor waxaa loolan xoogle oo xaga dhaqaalaha ihi u dhaxeeyey Maraykan iyo Jayne , kuwaasoo mudaba is raad gurayay , ayaamihii sadhadani soo baxdayna labadooda ayay ahaayeen kuwii masiibadan isku tuurtuurayay .

Caawa aduunka sadex meelood ayaa ugu badan saamaynta sadhadan , Chine , Maraykan iyo Yurub , weliba yurub iskuma jirtee yurubtii galbeed,markaad eegto meelaha uu xanuunkani biyo dhigayna waa meelihii dhaqaaluhu yaalay iyo xarumahii atoorayaasha is eryanaya .

Wadamadii saboolka ahaa ee Afrika iyo Eeshiyana weli waa ladan yihiin , waxayse wadnaha farta kaga hayaan in sadhadani soo gaadho iyagoo aan sababteeda iyo samaynteeda midna aan shuqul ku lahayn .

Dagaalka dawladaha waawayn iyo dambaabidhadiisa alle ha inaga Nabadgelyo .

Axmed Nuur Guruje