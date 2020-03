CULIMADII HORE IYO MASAFADA AMA JIIFTADA: W/Q: Cabdirisaaq Axmed Cigaal (Darwiish)

Published by: dawlad

Masafadu waa bad kamid ah maansada soomalida. Inta badan bada masafada ama jiiftada waxa aad loogu yaqaanay culimada soomaliyeed kuwaas oo u adeegsan jirey waanada iyo wax u sheega bulsho weynta ay hadba wax u sheegayaan. Waxa loo adeegsan jirey in dadka lagu xasuusiyo ayaamaha dambeeya iyo shidada ay leeyihiin ee eebe weyne quraankiisa inoogu sheegay. Hadaba culimada iyo waxgaradka bulshada ayaa dadka masafada wax ugu sheegi jirey, waa bad fudud oo aan dhib badnayn sida gabayga iyo geeraarka oo ah heerarka ugu sareeya ee suugaanta maansada soomalida. Hadii aan idiin soo tabiyo mid kamid ah masafooyinkii ay culimadu dadka ku waanin jireen waxa kamid ahaa midan oo uu curiyey sheekh kamid ah culimadii soomaliyeed kaas oo la odhan jirey xaaji cali Cabdiraxmaan fiqi alle ha u raxmadee, masafada waxa laga bilaabi jirey inta badan xarfaha higaada ee afka carabiga sida alifka ba’da ta’ ilaa laga gaadho ya’da oo ah xarafka u dambeeya xuruufta higaada afka carbeed. Si hadaba sheekhu dadka ugu waaniyo u tabaabushaysiga maalinka dambe ee qiyaame ee eebe weyne umada isku soo ururin doono ayuu ina leeyahay :

Jiinyeen jabow aadmi

Ma jalbeebanaysaa

Jid xun baad ku socotaa

Jiscin ma u helaysaa

Jees –jees miyaa ku haban

Nin asaagiisi jiifsaday

Jaankaaga waxa fuuli

Jid siraad ma moogtahay

Nina jaamo uma tolan

Joombiyadna ka afbadan

Jilayciisu waa sida timaha

Jaahiisu uma kaco

Ninkaan jiirta laga saarin

Duul jahanamaad noqoy

Jilibkaaga ma ogtahay

Jinna tuurku waa beene

Muslim waa isku wada jooge

Jinni yuusan kuu talin

Nafta waad jeclaydeene

Jarka ha iska xoorina

Jahanamo iyo ololkeeda

Ma nin jiidh ulaa jira

Waa taad u jeedeen

Raga jawhartiisii

Maxaa niman jamaamiira

Jeexa looga soo kacay

Malagii jujuubaayey

Arma joojinaysaa

Jeer dhaafka nebi waayey

Arma jeclaysanaysaa

Qabrigiina kuu jeexan

Luxudkiina kuu jaran

Jiidhkaaga dixiraa leh

Meelaha jinaadka ah

Lafta joofa baa hadhi

Saantaada jidhifta ah

Jaldigaa ku marag kici

Warqad bariba lagu jiiday

Jeebkaa laguu galin

Wax aduunkii lala joogay

Ma jikaartan baa jira

In qiyaame jiri doono

Nina yuusan jaaxidin

Jimcahaa dadka u marag ah

Jinigiyo wanaaskaba

Goortuu jibaadaayo

Ninna ruuxu kuma jiro

Saantaan inagu jiifniyo

Jadcadii la foorari

Mar hadii lakala jeesto

Nina jiidu way socon

Jahanama niman baa leh

Janadiina duul tage

Nin jihaadka wax u sheegay

Waa ehel jaxiimaad

Sunadii nabuu jaray

Kutubkiina jeer dhaaf

Inu jaahil ku cadaaday

Anigaa u joogsada

Nin jameecada u guura

Alle waa ku jecelyahay

Nin kufaarta ku jihaaday

Jano waa u dhowdahay

Jalaalaynku wuxu sheegay

Ma ku jaaxidaynaa

An juujaa u dhiman maayee

Aan waxba iiga juusayn

Adna waano uma jeedid

Ana waaban jiijaday

Hadii aanad jiqihayn

Hadalkayga jowhara

Jinnigii isha cadaa iyo

Jafaliile kuu tali.

Masafadan waxaa tiriyey sheikh axmed gole oo kamid ahaa culimadii diinta fidin jirtay ee ku noolayd deegaanada soomali galbeed midood. Sheekhu alle ha u raxmadee wuxu inoo soo ban-bixinayaa dhibaatada uu gabowgu soo gaadhsiiyey sida aragiisii wacnaa uu badh u tegay inyarna uga hadhsan tahay, wejigiisii iyo foolkiisii quruxda badnaa sidu isku dhalan rogay, sida dhegihii maqalkoodu dhawaa sida ay usii jufmayaan ee ay u sii cuslaanayaan, sheekhu wuxu intaa ku daray sidu ugu baahday ul uu ku tukubo oo uu iyada taageero uga dhigto, waxa intaa oo dhan kaga daran sidu ula mid noqday ilmo yar oo abaydin ah oo marwalba u baahan in wax la siiyo hadii uu waayana sida ilmahaa yar ayuu u ooyaa wixii uu jidiinka marin lahaa, quruxdii jismigiisa oo iyaduna si dhab ah isku dhalan rogtay ayuu aad uga cabanayaa sheekhu, ilkihii quruxsanaa oo dhamaantood ka wada jabay Iyana waa mid kamid ah dalanbaabiga uu gabowgu dadka gaadhsiiyo waxaanu yidhi:

Indhihii midi waa jaw

Midna jeexyar baa hadhay

Jaahiyo gacantaas

Waa wada jirboodaa

Dhagihii waxbaa jooga

Waase sii jufmaayaan

Ushaa iyo jufada dheer

Waa jimicsigaygii

Mar hadaan ku joogsado

Waan luqun jibaadhmaa

Dhul hadaan jilib maago

Waan badhi jugleeyaa

Jilbo geel jirayntana

Dhabarkaa ikala jaba

Hadaan jimicsi doonana

Jiidhkaa ikala baxa

Hadaan jeenan waayana

Sida inan yar baan janan

Jid hadii aan qaadana

Waan jululuqeeyaa

Jiidhkaygii hufnaan jiray

Waa meelo joule ah

Jismigii madoobaa

Hadmaa jookh cad lagu rogay

Ilkihii I wada jabe

Waar ma jabad duugoobaa

Naagiihii aan jeer keenay

Way I jiidh necbaadeen

Wiilashaan jeclaan jiray

Jawaab igama qaadaan

Odaaygu waa jinoobaa

Waaba lagu jalbeebtaa

Jaliilow allahayoow

Kolba joogi maynee

Jidkii nabi na qaadsii

Jahanamo ha noo gayn.

