SOMALILAND MAXAA MAANTA LA GUDBOON OO KA HORTEGAYA CORONOVIRUS KA.

Published by: dawlad

Madaxweyne Muse Biix waxa la gudboon inuu shir degdeg ah la qaato laba Gudoomiye ee Xisbiyada oo labadooda oo hareeraa ka xiga ay TV ga qaranka ka soo baxaan iyagoo seddexdooduba bulshada kala hadlaya sida qacmaha la isku qabsanayo ee looga hortegayo aafada cudurkan dunida khatarta ku ah ee bilawga ah ilaa haddana in ka badan 200 wadan faraha kulul ku haya. Cudur kani halkuu dawladaa waawey hal darbad cudur ahaan ugu dhacayo inaga laba darbadood ama laba jeer laba dhirbaaxo ayuu inagu dhufanayaa oo aynaan itaal u hayn . Ta koobaad waa cudurkii coronovirus oo fidaya oo ummaddii ku dhacaya ta labaad waa cudurkii oo wixii debedda kaaga imanayey oo istaagaya hadday cash biila tahay iyo hadday badeecad dawo iyo raashin tahay. Imika xaawaaladii waa la xidhay xafiisyadoodii Europe iyo America iyo Canadaba. Tusaale waxaa inoogu filan doraad Hotel kii Sky ee diiday dad aan la baadhin oo dayaarad laga soo rogay in qasab lagu seexiyo in la xidhaana ceeb bay dawladaa ku ahayd waayo mulkiilayaashu lacag may diidayn ee caafimaadka ummadday ka taliyeen.