Koroonafayrus iyo Gadaashii

Maanta se, bani-aadankii ayaa naftiisa u werwersan, oo karbaashkii baa isagii ku soo rogaal celiyay. Dadyowga dhabarka u jeediyay rumayntii samaawiga ahayd waxa ay u arkaan cudurkan Koroonafayrus in uu tilmaan u yahay “aargoosigii dabiicadda”, halka dadyow badan oo ka tirsan kuwa rumaysan jiritaanka Eebbe ay u arkaan ciqaab xagga Alle ka timid. Xitaa dalalkii reer Galbeedka ahaa ee bulshooyinkooda intoodii badnayd diimihii dhabarka u jeediyeen, waxa muuqata in ay bogagga kutubtoodii (sida Baybalka iyo Torah) rogrogayaan, si ay markhaati uga raadsadaan.

Haddaba, intii Eebbe u qoray way ku bixi cudurkan, aadamuhuna wuu ka soo kaban, ha yeeshee waxa ay ii la muuqataa in uu ka dhaxli doono (marka laga tago burburka dhaqaale) isbeddel fikir iyo dhaqan oo ka saabsan sida dad badani u arkaan jiraalka, rumaynta, qaabnololeedka (oo ay ku jirto qofku waxa uu cunayo iyo la macaamilka nooleyaasha kale), tirooyinka dadka, arrimaha deegaanka iyo kaladuwanaanshaha noolaha. Qabjebinta ugu weyn ee banii-aadanka ku dhici doontaa waxa ay noqon doontaa in aynnu xusuusnaanno inaynaan ka roonayn, kana roonaan karin abuur Eebbe oo ili-ma-aragtay ah (weliba boqollaal jeer u baahan in weynayso lagu eego si loo arko).

Axmed Ibraahima Cawaale