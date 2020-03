Idris Elba Oo Beeniyey In Uu Lacag Qaatay Kana Been Sheegay inuu ku Dhacay Coronavirus

Published by: yaska

Isniintii usbicii hore jilaaga reer Uk ayaa ku dhawaaqay in uu qabo Cudurka Coronavirus, laakiin ilaa hadda Laguma Hayo calaamadahii Cudurka.

Sida ay qorayso CNN waxaa jira walaac iyo cadho badan oo ka dhex guuxaysa bulshada, taas oo ka dhalatay dareen ah in dadka Caanka ah la siiyey lacag si ay uga been sheegaan in cudurku ku dhacay.

iyada oo ujeedaduna tahay in shacabka lagu hoosaasiyo oo Looga dhigo Xanuun saamayn balaadhan leh.

Elba ayaa muuqaal uu soo dhigay Instagramka ku sheegay in fikir ah in ay lacag qaateen kana been sheegayaan cudurku ay tahay wax aan caadi ahayn oo doqoniimo ah, isaga oo ku taliyey in qof waliba is baadho.

Dhawr maalmood ka dib ayay xaaskiisu sheegtay in uu ku dhacay xanuunku iyadda oo aan lahay wax calaamada ah ilaa hadda.

Hadala Idirs Elba Halkan Hoose Ka Daawo: