Arrimo caqabad ku noqon kara la tacaalista Coronovirus

Haddaba, tallaabooyinka ay tahay in lagaga hortago Covid-19 ama in qofka uu hayaa uu ku waajaho si uu uga bogsado, waxaa ka mid ah:

Xawaaraha uu xanuunkani ku faafayo iyo khatarta uu u leeyahay nolosha aadamaha ayaa kallifaya in mar kasta la qaado tallaabooyin la filayo in ay sabab u noqon karaan ka badbaadistiisa, ama ka bogsashadiisa.

1. Sigaar nugista.

2. In qofku isku dayo in uu isagu is daweeyo. Gaar ahaanna in uu cuno dawooyinka Antibayootik ah.

3. In marada af / san xidhka dhowr jeer la isticmaalo.