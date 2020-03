Saddex dhaqan oo diciifiya difaaca jidhka

Published by: dawlad

Abuurkeenu waa xaq run ku dhisan, markasta oo qofku been sheego unugyada jidhka oo dhan ayaa la dagaallama. Dagaalkaas ayaa keena in qofka ay diciifto awooddiisa difaacu. Qofka beenta sheega garaaca wadnihiisu sarre ayuu u kacaa, maskaxdiisu khalad ayay u shaqaysaa, codkiisu wuu adkaadaa, kelyahu way balaadhan, debnuhu way gariiraan iyo qaar kale oo badan. Sida runtu awood u siiso jidhka ayay beentu u diciifisaa difaaca jidhka.