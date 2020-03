Fariin caafimaad : CORONA VIRUS- DIGNIIN FAYADHOWR

Published by: dawlad

WAA IN BULSHADU RAACDA FARIIMAHAN CAAFIMAAD

⦁ CUNTADA IYO HILIBKA KHUDAARTA SI FIICAN U KARI WAQTIGA DIYAARINTA CUNTO KARINTA

⦁ HA KU TUFIN XAAKO CADHUUF HAKUNA QUFICIN . HINDHISIN GOOBAHA BULSHADU KU KULANTO SIDA SUUQYADA ETC

⦁ HADII AAD ISKU ARAGTID XUMAD SAID AH QUFAC , XANUUN DHAQSO KU KOOBNAW INAAD JOOGTO GURIGAAGA DHAQSO ULA XIDHIIDH GOOBAHA CAAFIMAADKA DAWLADA SI LOOLA SOCDO CAAFIMAADKAGA

⦁ WAA IN LA BUUFIYA GOOBAHA QASHIN QUBKA DOOXA IYO GOOBAHA QASHIN QUBKA CAASIMADA DUMPSITES

⦁ FARAXALO WAQTI KASTA GOOB KASTA ISTICMAAL SABUUN AMA ALCOHOL

⦁ HADII AAD DAREENTID QUFAC AMA HINDHISO ISTCMAAL GACMAHAAGA AMA MASAR GOOBAHA BULSHADU KU BADAN TAHAY

⦁ GOOBAHA RAYIISLAYAASHA DENTIST CLINICS HOSPITALS WAA IN AY ISTICMAALAN MASK HAND GLOVES SI LOOGA HOR TAGO FIDIDA XANUUNKA CRONA VIRUS DADKA BUKA AMA MACAAMISHA GOOBTA IYO SHAQAALAHA KA HAWL GALA GOBAHAAS

⦁ WAA IN AAD LOO ILAALIYA NADAAFADA KAWAANKA QALINKA XOOLAHA IYO NADAAFADA GOOBAHA CUNTO KARINTA SIDA HUDHEELADA CUNTADA SI LOO HUBIYO HABKA NADAAFADA CUNTO KARINTA

⦁ WAA IN LAGA FOGAADA GOOBAHA CIDHIIDHIGA EE BULSHADU KU KULANTO EE AAN LAHAYN HAWO QAADASHO KU FILAN SIDA BUSASKA AAN LAHAYN DAAQADAHA HAWO QAADASHADA MUQAAXIYAHA QAAD CUNISTA MUQAAXIYAHA SHAAHA IWM

⦁ SHAQAALAHA KA SHAQEEYA SHIRKADAHA QASHIN QAADISTA WAA IN AY XIDHAAN DRESS BADBAADA AAFADA QASHIN QAADISTA MAGAALOOYINKA DALKA JSL

⦁

⦁ Muwaadin biyaha wasakhda ee dhar maydhista ama bulaacdaha hudheelada ha ku daadin sida wadooyinka jidadka caasimada etc waxa ka dhalan kara fayaqab daro nadaafad daro bilicxumo

⦁ Muwaadin waxii khilaafsan fayadhowrka deegaanka aynu ku noolahay wax ka qabo oo la xidhiidh laamaha fayadhowrka dawliga ah

⦁ Muwaadin waa in aynu ku dhaqanaa sharciga iyo qawaaninta u dajisan fayadhawrka dalka jsl

⦁ Muwaadin ilaali nadaafada fayadhowrka biyaha iyo weelka aynu ku shubano biyaha sida foostooyinka jirikaamada nadiifi mar kasta si aynu uga badbaadno xanuuno keeni kara caafimaad daro

⦁ Fayadhowrku waxa uu awood u leeyahay in uu wax ka qabto cidii ku xad gudubta sharciga fayadhowrka dalka u dajisan ilaa heer maxkamadeed

⦁ SI LOOGA BADABAADO FIDITAANKA XANUUNKA CRONA VIRUS WAA IN LA RAACA FARIIN CAAFIMAAD