Waa Maxay Sababta Ay Arsenal Guul Ugu Tahay Haddii Horyaalka Premier League Sidaas lagu Hakiyo

Arsenal waxay heli doontaa faa’iido weyn haddii Horyaalka Premier League ee Xili Ciyaareedkan lagu dhameeyo halka uu hadda marayo ee hakadka lagu geliyey.Taasoo uu sababay Coronavirsu.

Xanuunka Coronavirus ayaa sababay in muddo bil ah hakad la Geliyo Ciyaaraha, waxaana qorshuhu yahay in Horraanta April dib loo bilaabo, laakiin saansaan cad ma jirto maadaama xanuunku uu wali sii faafayo oo Ay Walina khatartu kasii badatay intii ay hore u ahayd.

Sida uu qoray wargeyska Evening Standard, haddii ay qasab noqoto in horyaalka Premier League lagu dhameeyo halka uu hadda marayo, waxa go’aan ka gaadhaya 20-ka kooxood ee horyaalku ka kooban yahay, waxaana la gelin doontaa cod loo baahan yahay in saddex-meelood laba ay u codeeyaan, taas oo ka dhigan in 14 kooxood ay isku raacan in halkaa lagu joojiyo horyaalka.

Sida muuqata, suurtogal maaha in horyaalku bilaabmo April 3, amaba lagu ciyaaro garoomo albaabadu u xidhan yahay, sababtoo ah, waxa jira tababareyaal iyo ciyaartooyo xanuunsanaya oo uu Coronavirus ku dhacay oo usii gudbin karaya ciyaartoyda iyo shaqaalaha kale, taas beddelkeedana labada arrimood ee midkood la qaadan doono waxay noqonayaan in mar kale dib loo dhigo ciyaaraha iyo in gebi ahaanba halkaas lagu joojiyo.

Wargeyska Evening Standard, haddii horyaalka la kansalo oo halka uu marayo lagu joojiyo, Arsenal ayaa u dabbaal-degi doonta guul aanay shaqaysan, koobkana waxa la guddoonsiin doonaa Liverpool oo haddaba u baahan laba guulood oo kaliya.

Wargeysku waxa uu sheegay in kaalmaha sare ee ka qayb-geli doona tartamada Yurub, lagu dabakhi doono sidii xili ciyaareedkii hore ee 2018/19 oo naadi walba halkii uu kaga jiray uu xili ciyaareedka cusub ee soo socdana ku bilaaban doono, taas oo ka dhigan in Arsenal ay kaalinta shanaad loo xisaabin doono maadaama sannadkii hore ay booskaas gashay.

Tani waxay Arsenal siin doontaa inay ka qayb-gasho Champions League xili ciyaareedka dambe maadaama Manchester City ganaax laba sannadood ah lagu soo rogay, waxaanay u dallici doontaa booska afraad.

Si kastaba ha ahaatee, arrinta uu wargeysku sheegay, ma jiraan masuuliyiin ka hadlay oo tibaaxay in ay fursaddani Gunners usoo bixi karto.