Haa Somaliland iyada oo dal ah ayey habeenkii 1da July 1960kii Somalia oo dal noqonaysa la midowday. Q 1aad

Published by: dawlad

State of Somaliland 26June 1960gii waxay sifo sharci ah ku noqotay wadan buuxiye shuruudihii dal lahaan lahaa xornimadana ka qadaatay Ingriiska,waxaana sidaa caydaynayaa qoraalo iyo fiidiyawdo ayey qoreen amay waraysi ku sheegeen shaksiyaad ka qayb galaye halgankii iyo wadahadaladii iyo saxiixyadii ay State Of Somaliland dal ku noqon lahayd.iyo qaar baadhitaan sameeye. Aniga oo dib ka qori doona cadaynta dawladnimada Somaliland waxaan halkan ka soo gudbinaya shakhsiyaadka oo dhuun daloolay oo ay tahay qofkii taariikhda Somaliland doonaya in magaaciisi Google iyo Youtbe ka geliyo,ama aarkiifiyada ka baadho. Magacayado inta kuma koobnaa,waxaan jeclahay qofkii qaar kale hayaa in uu iisoo sheego

1,Cisman Axmad Xasan

2,Cumar Carte qaalib

3.Maxamad xaashi Cilmi

4,Saleebaan axmad guuleed

5. Maxamad Xaaji Ibrahim Cigaal

6. Axmad Maxamad Aden Qaybe

7. Edna Aden

8.prof Ismaciil Hore buuba

9.Cabdilahi kongo

10. Ambasador Cawil Cali ducaale

11.Axmada maxamad siiranyo

12 Maxamuud sheikh Dalmar

13.Maxamad Cali Waji

14. Garyaqaan Yusuf Cali xasan

15,Janaral jaamac Maxamad Qaalib

16. Jaariidkii Barigaa soo baxay

17 Archives

Iyo meelo kale iyo dad kale oo badan,

La soco qaybta labaad

Maxamad cali

Khayre4@hotmail.com