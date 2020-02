INDHO GARDARAN HADDAY OOYAAN, MAXAAD KA FILI KUWII GARTA LAHAA?

Published by: dawlad

Haddaba waxa la yaab leh in qof taariikhdaa iyo abaalkaa weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed, oo laga yaabo marka la isku daro intuu macallimka ahaa, dadkuu aflixiyey, kuwii ka sii aflaxay iyo kuwii kuwaa kasii aflaxayba in waxtarkoodu gaadhay guri kasta oo Soomaaliteed, in maanta gurigiisii uu dhistay lixdameeyadii oo dadka Soomaaliyeed ee Xamar degganaa in badan oo ka mid ahi xogogaal ka tahay, lagana yaabo dadkii xaafadda Digfeer ilaa Banaadir inta u dhexeysa degganaan jirey in 80% ay garanayaan in dumar iyo carruur rag tuug ahi intay soo abaabulaan yidhaahdaan gurigii Bawkax sheegta.

Waxaan isweydiiyey haddii Bawkax oo sidaa ummad badani u garanayso gurigiisii in la sheegto loogu badheedhi karo, maxaad ka filanaysaa miskiinka Sucuudiga xoogaa ka soo shaqaystay ee aakhirka toddobaatanaadkii ama siddeetamaadkii guri Xamar kaga dhistay ama kaga iibsaday. Maxaad u malaynaysaa ninka shaqaalaha rayidka ahaa ee aan cidi garanayn ee Xamar guriga ka dhistay? Maxaad ka filaysaa adhiilaha reer Burco ama bakhaarlaha Berbera iyo Boosaaso, ama ninka reer Laasqoray ee doontiisa wuxuu ka tabcaday guri kaga dhistay Xamar. Maxaad u malaynaysaa harqaanlaha, ama xalwadlaha reer banaadir ee dhididkiisa guriga kaga dhistay Xamar.

Dulmigaas iyo isku garabsiinta dulmiga ee Xamar ka jirta waa waxa dhiiggu ugu daadanayo 30ka sannadood nabadna looga la yahay. Waxaan isweydiiyaa miyaan derisku islaam ahayn oo ka gilgilanayn markay arkaan dhacdadan oo kale oo qof caan ah oo ay wada yaqaaneen gurigiisa oo budhcad ku habsatay markii sharci lagaga saarayna ay weli dulmiwadayaashii sii qaylinayaan. Gurigan muddaa dacwadi ka socotay aakhirkiina mulkiilayaashii ayaa loo xukumay. Waxa xusid mudan in maxkamaddii ay imaan waayeen kooxdii guriga ku habsatay oo manaafacaadsanaysey 29kii sano ee la soo dhaafay.

Gebagebadii: Dadka Soomaaliyeed waa inay ku baraarugaan waxa aynu maalin walba dhegeysanaa ee TV yadu inoo soo daayaan waa waxan oo kale oo aan xaqiiqada ku salaysnayn. Waxa la yaab leh aqoon darrada iyo xirfad xumida qolada TV goobjoog ee warkan ummadda u soo tebisay. TV-gu warkan taliyaha booliska lagu eedaynayo waxay ahayd inuu taliyaha laftiisa soo waraysto. Waxay kaloo ahayd inuu dhinaca kale ee guriga loo xukumay iyo maxkanaddaba soo waraysto oo war isu dheelli tiran oo sugan oo dhinacyada oo dhan xogtooda taabanaya uu ummadda u soo bandhigo.

TAASAA LA LEEYAHAY HA IS RAACDO!