Arrintii Komoshinka Somaliland ma waxaa laga door biday ku mashquulida Maxamed Farmaajo?

Published by: dawlad

Sida aan lawada socoteen waxaa gudigii dhexdheexaadinta ay soo jeediyeen in lakala diro gudigan cusub lana soo celiyo gudigii hore ee mudada labada sannoodba muran ka taagana ilaa aakhirkii ay dhameysteen mudo xiloodkoodii , anigu waxaan ka jeclaa in halka laga kala diraayo komoshinka cusub dhamaantood in xubinta laysku haysto ee Madaxweyne muuse soo magacaabay ee aan buuxinin shuruudihjii gudiga doorashooyinka waa Ina Riyo raac isaga cululeys lagu saaro in isaga la bedelo oo qof kale oo beeshiisa ah la keeno .

haddaba waxaad moodaa in arrintii xasxaasiga aheyd in laga doorbiday ka hadalka Maxamed Farmaajo oo siyaasiyiin iyo dadweynaba lagu mashquulay harageysa ayuu imanayaa iyoi ma imanaayo. Gudoomiyaha guurtida waxaan leeyahay xilkii adiga iyo gudiga aad hor fadhidaba waad ka soo bixi weydeen,,marka aad shirka fadjhidaana waxaad moodaa in geed hoos fadhidaan muuqaalada laga soo duubo aad baa looga yaabaa .

Xisbiyadda mucaaradka ah waxaa leeyahay xagee buu ku dambeeyey arrintii komishnka ,waxaa muuqaaneysa inay doorashu dhaceyso sidii guurtidu sheegtay shantan meesha fadhiyana ay doorashad qaban doonaan. Korneyl muuse wuxuu muusaan saarey 4,500.000 ee Soomaliland iyo ninka lagu muransan yahay ee ina Riyo raac,dabadeedna jawaabtii madaxweynihu waxay la noqotay isl,eg ,sidaa awgeed wxuuu noqday ina Riyo raac lama taabtaan.

abid xukuumadihi kale dambeeyey waxay nqoneysaa xukuumadii ugu liidatey waa xukuumad u xuubsiibatey NGO,kolba mashruuc ayey keeneysaa aan loo fadhiyeyn.

Ahmed daacad