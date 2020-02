Somaliland waxay u baahantahay u baahantahay sharci iyo qorshe qaran ay ku wajahdo wadahadalka Somaliya

Published by: dawlad

Deg-degaa iyo caadifadaa waxa inaga soo maray dhibaatooyin badan oo dadkii reer Somaliland calanka iyo dawladnimada dhan watay markii ay koonfur ula tageen ee la sameeyey Jamhuriyadii Somalia ayaa aan cidiba u joojin halkii ay ahayd in waxwalba la qaybsado maadaama oo la ahaa laba dawladood oo isku biiray , dhacdooyinkaa dhacayey waxa ay Signal siiyeen somalidii kale oo intii xorowday aanay jeclaysan in ay ku biiraan meel la isku muquuninayo.

Waxa hadaba Somaliland caqabad ku ah in aanay aqoonsi caalamiya oo dawladnimo wali beesha caalamka ka helin , iyada oo qadiyada Somaliland iyo Somalia ay la mid tahay tii Erateria iyo Ethiopia ay kula kala noqdeen dawladnimadoodii ayaa ilaa maanta aan xal iyo maareyn aduunku u helin in la kala noqdo laba dal oo kala madax banaan oo jaar ah , waxaana aad moodaa in Somali gudaheegana is hagranayso aduunkuna aanu u hagar bixin oo mudo 30 sano wax yari ka dhiman yihiin la isku dul xaniban yahay.