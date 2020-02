Nuxurka Warqad Wasiir Cabdilaahi Abokor ku socodsiiyey maamulka Degmada Wajaale oo tuhun Dhalisay iyo Xogaha ku lammaan

Published by: own

Hargeysa (OWN)- Wasiirka Wasaarada Gaadiidka iyo Jidadka somalland Cabdilaahi Abokor ayaa qoraal kasoo baxay xafiiskiisa Taariikhdu 21/10/2019 oo maamulka degmada tog wajaale uu kaga codsaday in dhul ay siiyaan wasaarada gaadiidka kaasi oo uu ku sheegay in wasaaradu xafiisyo ka dhisanayso.

Sidoo kale qoraalka kasoo baxay xafiiska wasiirka gaadiiidka ayaan wax ogaysiina lagu siinin wasaarada hawlaha guud iyo guryayta oo iyadu dhulka danta guud masuul uga ah xukuumada madaxwayne biixi.

Arintan ayaa guud ahaanba buuq iyo muran baahsan ka abuurtay gobolka gabiley gaar ahaan magaalada tog wajaale taasi oo sobobtay in ay isku dhacaan maamulka degmada tog wajaale iyo shacabka iyo ganacsatada magaalada wajaale oo iyagu ka hor yimid dhulka xabaalaha magaalada oo ay ku war heleen dhisme ay doonayso in ay ka hirgaliso wasaarada gaadiidku islamarkaana ay maanta dhagax dhigeen agaasimaha guud ee wasaarada gaadiidka iyo badhasaabka gobolka gabiley

Wasiirka gaadiidka ayaa codsigiisa ku sheegay in wasaaradu doonayso dhul ay xafiisyo ka dhigato taasi oo iyana ka hor imanaysa dhulka maanta la dhagax dhigay oo ay ku sheegeen in uu yahay goob lagu kala wareejinayo alaabaha usocda itoobiya .

Dhanka kale badhasaabka gobolka gabiley ayaa soo saaray qoraal uu shaqada kaga joojiyay iskuduwaha wasaarada hawlaha guud iyo guryayta ee gobolka gabiley oo maalintii shalay ahayd warbaahinta ka sheegay in aanay waxba kala socon ka wasaarad ahaan muranka ka aloosan dhulka xabaalaha wajaale taasi oo keentay in badhasaabku si degdeg iyo cadho ka muuqato shaqada uga joojiyay isagoo sheegay in wasaaradu ogtahay cida la siiyay dhulka xabaalaha magaalada wajaale oo madaxwaynihii hore ee somaliland Axmed siilaanyo bixiyay in xabaalo laga dhigo.

Xogaha laga helayo muranka ka taagaan dhulka xabaalaha wajaale iyo doonista wasiir cabdilaahi abokor oo isagu adeegsanaya awooda badhasaabka gobolka gabiley ayaa tibaaxaya in wasiirku ka leeyahay dano aan wali soo shaac bixi oo lamid ah goobo laga hirgaliyay magaalada berbera oo ay leeyihiin koox dhalinyaro ah oo wasiir cabdilaahi abokor isku hayb hoose yihiin taasi oo qayb ka ah dareenada kala duwan ee ay qabaan shacabka ku dhaqan magaalada wajaale iyo xidhiidha danaha qarsoon ee wasiir cabdilaahi iyo badhasaab Indho Balac isku bahaysteen, iyadoo aanay jirin qorshe cad oo xukuumadu ka leedahay dhulka ay wasaaradu sheegtay in ay dhisanayso meel lagu kala wareejiyo rarka gawaadhida saaran iyo gaadiid ku socda dalka itoobiya.

Dhanka Kale Isuduwaha Wasaarada hawlaha guud iyo guriyeynta ee Gobolka Gabiley oo Shaqadeedu tahay masuuliyada dhulka Ayaa Isaga maanta uun loo wada geeyey Warqada Wasiir C.laahi abokor kagaga codsanayo maamulka wajaale dhulka iyo Warqada badhsaabka gobolku uu shaqada kagaga joojiyey, taas oo taariikhda warqada wasiir c/laahi abokor soosaaray aanu xaga sare ku sheegnay balse aaney gaadhin xafiiska isuduwaha oo ah wasaaraddii ku shaqada lahayd.

Gabiley