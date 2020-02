CALI DHUUX IYO JACAYLKUU GEELLA U QABAY

Cali aadan gorayo wuxu ahaa nin si walba ugu tirsan ragii hore ee maansada ama suugaanta soomalida wax dheer loogu deeqay.

Wuxu ahaa geesi aan cadkiisa loo muhan karin, wuxu u ahaa colwadeen tolkiisa, wuxu sidoo kale ahaa ragii ugu horeeyey gabay iyo geeraarba ku amaanay waxdheefkii xiligaas soomali ugu qaayaha iyo qiimiga badnaa ee geela.

Cali dhuux waa ninkii dhaca culimada iyo caamadu ay isaga iskugu midka u ahaayeen dharaar noolbana ku hawlanaa dhicinta geela oo ahaa meesi uu aad u jeclaa, wuxu kamid ahaa ragii dhab u aaminsanaa in geel la’aani ay nolol la’aan tahay, wuxu kamid ahaa ragii meerisyadii asbax xasan deri u riyaaqi jirey kolkuu odhan jirey:

Bada jiidhayaa iyo beriga jaanta mariyaaba

Walee jacaylkaan geel u qabo waa u jirabi ruuxa.

Wuxu kamid ahaa ragii iyagoo muslim ah marka ay u shubayaan geela ku hees jirey in salaadu iyo geela geela la hormariyo salaadana dib laga qaleeyo ee odhan jirey

Salaadiyo sub

Salaadaa daran

Suub haday timid

Salad la qalee.

Wuxu kamid ahaa ragii lagu sidkay jacaylka geela iyo muxibadiisa ragii madaxa u ruxi jirey meerisyadii samatar baxnaan kula dar-daarmay afadiisa kolkuu qiimiga geela u sheegayey iyo sida aanu geelu u mudnayn in cid la siiyo xataa hadii odayga ku dhalay kaa doono waxaanu yidhi:

Adhi iyo lo’ baa lagu baxshaa aano kuu timide

Aarlaaga geela ah naftaa lagu ilaashaaye

Kolay aabahaa tahay nin kale looma aamino.

Cali dhuux wuxu gabaygan inu barayaa sida geela loo dhaqaaleeyo, wuxu si faahfaahsan inoogu sheegayaa Tabaha uu geela u dhaqo iyo sidu ugu Hagar baxo, sidu u jeelbixiyo, sidu u arooriyo uguna shubo ceelasha kuwa ugu biyaha wanaagsan, sidu tuugta uga ilaaliyo, sida markaa kadib uu u ekeeyo barimaha ugu wacan ee uu jecelyahay waxaanu Wuxuu yidhi Abwaanku:

Haddaan baawar kama waayayee, bilo dhaqaaleeyo

Barrimada caleentana leh haddaan, bariba meel geeyo

Markay balaxsi doontana haddaan, dhanaha boobsiiyo

Bartuu fadhan ku yaallana haddaan, baalash kaga jiido

Middii aan dhukaan bido haddaan, biimo ku ogaado

Goortii ay bogsootana haddii aan, badhi fuudsiiyo

Haddaan baanto xooluhuba way, badan xumaadaane.

Baadida lumaysiyo haddaan, baylah ka ilaalsho

Bahalkiyo waraabaha haddaan, Baar ka celinaayo

Haddaan baytimaal kuma gashee, Buro xannaaneeyo

Inay budato mooyee haddii, bixinta loo diido

Haddaan naago kuma baayacee, baali laga dhiibin

Barbaarnimiyo doobnimo haddaan, baaqi ku ahaado

Anigoo basaas qaba haddaan, bawdka hore seexdo

Boolbaraha ciiddiyo haddaan, boorashka u jiifo.

Waa baxarka gelee haddaan, bidho ku haaneedo

Bakhayl magac ma yeeshee haddaan, bixiyo dheefteeda

Haddaan labanka Boodey martida, ugu bashaasheeyo

Bun haddaan u dubo oo wadaad, baro ku yaasiimo

Haddaan baraha jiilaal kobtii, baadle ku ekeeyo

Bandarada magaaliyo haddaan, balad u moogaado

Buugtiyo iskuullada haddaan, barashadood daayo.

Haddaan kabo banbiira ah toshiyo, rabadhka baabuurta

Haddii anan bashlaynine xarrago, baal isaga tuuro

Baqoole iyo guuraba haddaan, baadhi la ahaado

Bilaheeda oo idil haddaan, Baayir daba joogo

Barigay dhalaysana haddaan, boqon ku seeteeyo

Barqin horada laba goor haddaan, baaciyoo celiyo

Goortay cabbaar biliqsatay, meel is babacdaaye

Bishamaha madow iyo markay, buulka hore keento

Haddaan nirigta beydaanka dheer, bogga ka soo jiido

Bishaaraan idhaahdaa intaan, bururo reynreyne

Basarka geela loo dhaqo haddaan, baab walba idleeyo

Intaasoon ku baaqtamay haddaaan, been ka dhigi waayo

Saw badashadiisu waa waxyare, boqol ma dhaafaayo.

Mar kale isagoo geel uu xer culimo ah kasoo dhacay culimadii lahayd u diiday inu u celiyo ayuu gabyey marka hore wuxu culimadii u sheegay fikradii uu aaminsaa ee ahayd “nimaan geelahayni inu sharaf laawe yahay” isaguna aanu la’aantiis ku gali Karin, wuxu u sheegay haduu geel dhaqan waayo waxa sugayaa waa inu magaaloyin xeebaha kuyaal qabto oo gaalka xukuma shaaha u kariyo arintaas oo cali dhuux iskala hanweynaa, wuxu culimada ku waaninayaa wacdiga iyo baryada inay iska joojiyaan wuxu yidhi cali dhuux:

Sharad bay mareen awgayoow shan aan uwaynaaye

Ninkaan shini heemaal lahayn sharaf ka dheeraaye

Karuur show leh caanaha shamaal looma soo shubo’e

Shacabkana ma dhaafo oo baduu shabag ku tuuraaye

Shuqulka gaalka kama maarmo oo shaahu kariyaaye

Aniguna shahiid waa waxaan shiiluhu u ridaye

Shiinkiyo wardiga aad akhriyi shicir ku aadaanka

Waxba hays shirabin waa arkaa sheekh inaad tahaye.

Cali dhuux wuxu wadaadkii war ugu soo gabogabeeyey wadaadow geel aan ku celiyo ma haaneedi doontide meesha isaga dhaqaaq, warkiina wuxu ugu idleeyey anigu geel iyo dhaqashadii mooyee wax kale oo aan aqaanaa ma jirto ee adigaaba sheekh ah oo quraankii alle ku baray aad dadka wax kaga heli, isaga dartiisna reerkastaaba wuu ku karaamayn, wanan shilis waa laguu loogi wuxu yidhi cali dhuux:

Shayb waalan iyo wiil yarbaa shaac idiin naqo’e

Shan hadaan ka helay maalintii shaaxin sidigteeda

Caanaha hadhuubkaan shaqladay sheema laga buuxshay

Shukri aan naqo shaxaan dhigto iyo shalaqso mooyaane

Shaki bay iga galay awgayow inaan shaqeeyaaye

Adigaa shilaabiyo yaqaan sheedihii webiye

Adigay degmadu kuu shirayn wanan la shiilaaye

Intaad aayar sii shabaxsataan shiiqso garowgaaga.

Tixdaas ayaa wadaadkii ku quustay sidaasna cali dhuux geelii uu marka horeba soo dhacay ku haystay, isagoon eebe weyne mooyee cid uu ku baqaa aanay deegaanka joogin.

