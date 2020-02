Qudbaddii Sannadka ee Donald Trump

Sannad kasta hal mar ayuu madaxweynaha Maraykanku yimaadaa aqalka hoose ee dalkaaa si uu halkaa uga jeediyo wax qabadkii sannadkii tegay iyo waxa u qorshaysan ee uu qaban doono. Madaxda ayaa markaa qaar cuulayska saara wixii u qabsoomay, kuwana waxa ay ishaaraan jihada loo dhaqaaqi doono. Trump waxa uu ku dheeraaday wixii u qabsoomay saddexdii sanno ee uu madaxweynaha ahaa.

Trump qudbadiisa waxa aynnu ka eegi doonaa laba dhinac. Dhinac waa farsamada uu isticmaalayey, dhinaca kalena waa nuxurka ku jiray qudbadda. Bilawgiiba Trump wuxu diiday in uu gacan qaado haweenayda afhayeenka u ah aqalka hoose – Nancy Pelosi. Aqalkani waa kii dhawr bilood ka hor, isaga ku sameeyey maamuus ka xayuubinta. Caawana waxa la sugayaa go’aanka ay ka qaataan aqalka sare qaraarkii kasoo gudbay guriga ay maamusho Nancy.

Trump qudbadiisa waxa uu ku furtay farsamo la yidhaa Asyndeton. Farsamadani waa in aadan hadalka uu neefneefsan; hakisna aadan galin ee dhakhso aad isu raacraaciso mawduucyo kala gedisan. Waxa uu yidhi:

Shaqooyinkii cirka ayay isku shareereen

Mushaharkiii wuu kordhay

Saboolnimadii waanu dhinnay

Dambiyadii waanu yaraynay

Kalsoonidii dadkuna kor bay u kacday

Sidoo kale dalkeeniina waxa aanu kusoo celiyey bartii uu xaqa u lahaa oo hadda waa la ina ixtiraamaa.

Cadawgii Maraykanku waa ay firdhadeen

Fursaduhuna waa ay badan yihiin

Mustaqbalkuna wuu midhaamayaa

Trump waxa la filayey in uu jeediyo qudbad midaysa Maraykanka, balse wuxu si ku talo gal ah ugu adkaystay in uu tageerayaashiisa toos ula hadlo. Waxa uu duray maamuladii kasii horeeyey oo uu sheegay koboca dhaqaalaha Maraykanka in ay dabada jiidayeeen – waxa uu weeraray heshiis Clinton la galay hadda ka hor konfurta Ameerica oo la yidhaa Nafta. Waxa uu ku celceliyey, kuma noqonayno halkii aynnu kasoo dhaqaaqnay iyo dhaqaalaha waddanku halkii ugu fiicnayd buu marayaa.

Waxa uu ka hadlay arrinka qoyska, ammaanka Maraykanka iyo qiyamka ay aaminsan yihiin. Haddana wuxuu dib ugu noqday isbedelka dhaqaale ee ka dhacay USA intuu talada hayey. 7 Malyuun oo shaqo hor leh ah in uu sameeyey muddaduu xilka hayey. Waxa uu sheegay, shaqo la’aantu in ay xoog isu dhintay. Waxa uu sheegay 7 malyuun oo ku tiirsanaa meelaha cuntada bilaashka ah la iska siiyo in uu kasoo celiyey. 10 malyuun oo qof oo caydh ku tiirsanaa, ayuu sheegay in ay ka koreen caawimadii.

Qubadda Trump ayaa xooggeedu daarnaa dalkiisa. Farsamooyinka uu isticmaalay waxa ka mid ahaa dhawr jeer in uu keenay aqalka guddihiisa shiqsiyaad dalka wax kusoo kordhiyey; shiqsiyaad dayaxa loo dirayo iyo ta ugu xammaasadda badnayd oo ahayd, markii askari caruurtiisa iyo xaaskiisa ay ku ogayeen Afghanistan uu hal mar kadinka kasoo galay si uu ugu biiro qoyskiisa oo muddo ay kala maqnayeen.

Siyaasadda dibadda ayaa ku yarayd qudbadda balse, mar uu dul cararay waxa aanu ku dheeraan heshiiskii qarniga. Qadiyada Qudus, waxa uu ka door biday in uu ka hadlo dilka Soleimani iyo Baqdadi oo labadaba la khaarajiyey intii uu xukunka hayey. Nancy ayaa u istaagtay markii uu xusay dilkii Baqdaadi balse, waxa aysan fadhiga ka kicin markii uu xusay dilkii Soleimani. Nancy tiraba 4 jeer baa ay kor u kacday, halka malaa 60 jeer ama ka badan Madaxweyne Ku Xigeenka iyo tageerayaasha Trump ee ku sugnaa goobtu ay kor u kaceen. Nancy 4 jeer bes baa ay istaagtay; markii ugu horaysay ee ay kor u kacdaa, waxa ay ahayd markii uu soo hadal qaaday Madaxweynaha dibed wareega ah ee Venesuela.

Dalalka ay gacan saarka leeyihiin, ayuu sheegay Trump in ay hadda bixiyaan saamigii xaqa loogu lahaa ee illaalinta nabadda adduunka. Internetka ayuu ka hadlay iyo weerarka dhanka internetka. Waxa xiiso iyana lahaa, markii uu goobta keenay ilma yar oo wakhtigisii ka hor dhashay – fahan oo halkaa Nancy way u kacday balse, siyaasadda xisbigeedu haysto ayaa ah “dumarku in ay caruurta iska soo tuuri karaan, haddii ay u baahdaan”. Trump ilmahan yar wuu ku caragsanayey Dems-ka.

Waxa uu sheegay: Ardaydu iyaga oo dugsiga sare dhigta in ay shaqaysan karaan, sidoo kale tacliinta Maraykanka ayuu shaaciyey in xoogga la saari doono farsamada gacanta iyo “technicians” guud ahaan. Waxa uu toos ula hadlay dadka ladan oo uu sheega in ay ku jiraan barqo dhereg “Blue color boom”.

Farsamooyinka uu isticmaalyey waxa ka mid ah “sheekooyin”. Dhacdooyin u gaar ah hal qof in uu ka dhigo kuwo qaran. Sheekooyinka ayaa ka saamayn badan mabda’a kakan ee xaqiiqada ah.

Meelaha uu af xisbi ku hadlyey waxa ka mid ahayd: Arrinka caafimaadka iyo arrimaha la xidhiidha qaxoontiga. Labaddaa qodob waxa ka muuqday ku talax tag qayral caadi ah. Dadka nafta kula sooc carara Maraykanka, ayuu ku tilmaamey jin dagaagay iyo rooxaan. Caafimaadka ayuu isna si arxan daro ah ugu xaglinayey kaliya dadka hantida haysta ee is dabiibi kara. Kalmadda “Socialism” ayaa dhankiisa ka ah kalmad “wasakh” ah – ma Sanders buu maagayaa mise afkaartaas ayaa mamnuuc ka ah Maraykanka? Afrikan Americankii caanka ahaa ayuu carrabka dul marmarinayey, taasna waa beer laxawsi siyaasadeed.

Qudbadda ayuu kusoo afmeeray caddiifad uu ku kasbanayo dadka Maraykanka. Waxa uu ku celceliyey gebegabadii qudbadda, Maraykanku in ay yihiin cirka kasoo dhac, waligood dad la mid ahi aysan dunnida imman. Haddana wali ay kor u kacayaan.

Ugu dambayn Madame Pelosi ayaa qurub qurub u kitiftay nuqul ka midda qudbadda oo gacanteeda ku jiray – toos baa loo daawanayey Nancy oo jarjaraysa qudbadii uu akhriyey. Qof ku qabsaday ma jirin waayo, wax xeer ah oo ay jabisayna ma jiro. Xaq baa ay u leedahay in ay jarjarto iyo in ay kayd u dhigato labbadaba

Maraykanku Maaha Meel Qof Leeyahay Sida Somaliland.

