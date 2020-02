Madaxda Reer Galbeedku Dareen Noocee Ah Ayay Ka Bixisay Brexit-ka La Gaadhay

DAVID CAMERON, RAYSAL WASAARAHII HORE EE BRITAIN

“Sida iska cad waa maalin aad ku weyn dalkeenna,” ayuu yidhi Cameron, oo ahaa “Waxaan hore u aqbalay natiijadii aftida ay dadka reer UK dhiibteen, waxaanan ogaa in maalintan ay iman doonto. Waxaan ka mid nahay dalalka ugu dhaqaale wanaagsan adduunka … waan ku guuleysan karnaa wixii aan isku raacnay ee ahaa Brexit, waananan hubaa in guulaysan doono. ”

TONY BLAIR, RAYSAL WASARAHII HORE EE BRITAIN

“Intii aan talada hayay waan ka soo horjeeday Brexit iyo dhamaan siyaasadaha damacsan Brexit. Waxaan wali si qoto dheer uga qoomameynayaa, siyaasad ahaan iyo shucuur ahaanba Jidka uu dalkaygu cagta saaray… balseBrexit way dhacaysaa, waxa ka dambeeyana waa in aan u midawnaa in aan ka midho dhalino go’aankii ahaa inaan iskeen isku taagno, rajo wanaagsan ayaa muuqata, waana in aan garbaha isku qabsanaa difaaca doonida dadkeena”

HOGAAMIYAYAASHA MIDAWGA YURUB

“Anaga ahaan, haddaanu nahay Madaxweynayaasha saddexda hay’adood ee EU-da ugu sareeya, maanta waxaa maalin aan la iloobi doonin oo shucuurtayadu ay isku qasan tahay, sida ay qabaan dad badan oo reer UK ah, waxaan xusuusnaan doonnaa Boqortooyada Ingiriiska iyo dadkeedaba, gaar ahaan hal-abuurnimadoodii, xariifnimadoodii, dhaqanka iyo caadooyinkoodii, kuwaas oo qayb muhiim ah ka ahaa guushii midowgayaga”