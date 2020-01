QURAANKU MAAHA FALSAFAD KA TIMI NABI MUXAMED CSW . W/Q: Khadar Ibrahim Aar.

Quraanka in aynu fahamno ayaa inooga fiican in aynu akhrino .

W/Q : Khadar Ibrahim aar

France Paris

Tusaale kale oo ina tusinaaya in Quraanku Alle ka yimi:Cali binu-daalib waxa uu ahaa adeerkii run ah Nabiga CSW hadana Quraanka meelna kagama jirto in uu Janada galaayo .Hadii caqliga kuwa aamin san in Nabi Muxamed Quraanka uu qoray aynu raacno ,maxaa inoo diidaaya in aynu iyaga su’aal waydiino odhanaysa “oo Muxamed muxuu qoraalka Adeerkii ee Axadiista ugu sheegay in la cadaabaayo, muxuu ugu qori waayey in uu janada galaayo Adeerkii “Tusaalooyinka ku tusinaaya ka imaanshaha Quraanka xagge ALLE way badan yihiin waxaa ka mida qaabkuu u noolaa oo ahay Nolosha xiligaasi tii ugu liidatay.Waxyaabaha kale ee ku tusinaaya in Quraanku Alle ka yimi waxaa ka mida waxaa loo yaqaano Qaafiyada aan horay loo arkin ee erayga lagu bilaabo laguna dhameeyo.