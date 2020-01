( Qeybta labaad ) Muxu daaranyahey laba kacleynta kacdoonka shacabka Ciraaq

Madaxweyne Saddaam Xuseen madaama uu xukunka ku qabsadey qori caaradi wuxu aha nin ad adag, kalitaliye, gacan ku dhiigle, shaki badan oo cidna aaminin labadisa wiil Qusey iyo Cudey mooyey, waxana sabab uu aha weligi Ciraaq kamu bixin marka laga reebo muddo yar, baxsadki uu baxsadey Masar7 October, 1959 isku daygi uu isku dayey innu toogto madaxweyne Cabdulkariim Qaasim oo gaadhiid ku maraya wadada madaxtooyada tagta. Dabeecadda ad adagi iyo shakiga badani waxey madaxweyne Saddaam u horseedey innu khaarijiyo labada nin ee walaalaha aha ee ay ilmaadeerka ahayeen ee madaxda sare oo tiir iyo gashaan uu aha, Xuseen Kaamil Al Majiid iyo Saddaam Kaamil Al Majiid oo labadisa hablood qabey. Waxaanu Saddaam ka arad na habka dublimaasiyadda iyo xidhiidhka caalamiga iyo faa’iidada iyo khasaaraha ay le dahey kolba sidaad uu adeegsato. Taaso dhaxalsiisey iney coloobaan dawlada badan, sida madaxda Carabta , dawladaha reer galbeedka oo dawladda Isreal si indho la’aan uu taageera. Colaadda ugu weyn waxey Saddaam Xuseen ka dhaxeysey dawladda ay jaarka yihiin ee Suuriya waqtiga madaxweyne Xaafid Al Asad oo labada dawladood ba ay qaateen mabda’a Xisbi Al Bacath, laakiin mid walba uu sheeganaayo innu isagu yahey ka saxda ah. Dawladda Ciraaq waxa aad ula daadegey dagaalka sideed da sanadood (1980-1988 ) ay kula jirtey dawladda Iran oo naf iyo maal u hurtey, dib uu dhac iyo khasaare dhinac walbana leh uu keeney oo ay adkatey dib ka kabashada xaaladda ay gaadhey. Sababta dagaalka Ciraaq iyo Iran muddada dheer u qaatey ee loo dhex dhexaadin waayey, waxay aheyd in dawladaha waa weyn ay fursad uu noqotey in labada quwadood iyo dhaqaalahoodu ba isku burburo.

Haddaba Saddaam Xuseen jaahilnimada ka heysatey dublumaasiyadda iyo xidhiidhka caalamiga waxa uu daliil ah marku arkey dhaqaale burburka dagaalka Iran kaga dhacey, damac ka galey innu dawladda Kuwait gebi ahaan ba la wareego isago iska indha tiraaya xeerarka caalamiga ee Jamciyadda Quruumaha iyo ta jaamicadda carabta ee dhowrsanaanta soohdimaha dalalka xubnaha ka ah ururada kor ku xusan. Waxa dhacdey innu ayaamo ka hor intaanu Saddaam Kuwait qabsan uu u yedhey safiraddi Mareykan ( April Glaspie ) uu joogtey Ciraaq isago ka cabanaya Kuwait iney shidaal ka xadyso xuduudda u dhexeysa labadooda dal, una damacsan yahey innu tallaabo adag ka qaadi doono. Waxaaney ugu jawaabtey,’’idinka Carab ah oo garanaya sida danahina uga wada xaaleysaan’’, taaso uu qaatey iney run ka tahey oo aaney waxba kaga imaneyn dhinaca Mareykanka iyo dawladaha kale ba. Waxeynu wada oggsoonahey in maalinta 2 August,1990 ee Saddaam ku qabsadey Kuwait uu Mareykenku iyo xulafadisu weraar iyo cuna qabateyn ku hayeen Sadaam Xuseen ilaa ay ka tureen xukunka 1May,2003. Haddaba marki Saddaam laga tuurey xukuunka Ciraaq miyey xasiloonaatey misey wey ka sii dartey ?

Eng. Bashe C Gaboobe + ( MA in peace building from Coventry university )

Email—gaboobe _3@hotmail.com