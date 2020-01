Maansada macalinkeen allow kaal

Published by: dawlad

Maansadani waxay qiimo leh uga waramaysaa qiimaha macalinku ku leeyahay bulsho weynta aduunka iyo kaalinta lama ilaawaanka ah ee uu ka ciyaaro bulsho horumarkeeda iyo hiigsigeeda nololeed.

Maansadan waxa tiriyey cabdirisaaq axmed cigaal(darwiish) waxaanu si mug iyo miisaan leh inoogu soo tebinayaa sidu macalinku u yahay halbeega nolosha wacan, sidoo kalena dunida islaamka iyo kuwa gaaladuba ay u qiimeeyaan.

Macalinku waa furaha nolosha kaas oo dadka u iftiimiyaha aayaha nololeed sidoo kalena waa tilmaamaha ama horgalaha bulsho meel degan.

Hadaba isagoo qiimaha macalinka inoo soo tebinaya wuxu yidhi :

Madaxa dalka hooyiyo

Mudankiyo umadeeniyo

Mu’miniinta bulshadeeniyo

Muftigii diinta sidoow

Maansadu waa dhiniciinee

Maqla waanadan maanta.

Ilaahii maalig ahaayoow

Macbuudka na uumayoow

Allahaan magantiisa nahayow

Adigaan kuu maganahee

Muraadkiisa meel mari

Macalinkeena sharafta leh

Muu’min iyo gaaliyo

Muslim waa yaqaanaa

Maan lagu hanuuniyo

Masalooyin kala dhigan

Marin lagu hagaagiyo

Midho iyo hoobaan

Malabkiisa doorka ah

Iyo inu yahay muqadinkii

Madax ugu sareeyee

Maamuus ugu mudnaa iyo

Manhajkiisa gaarka ah

Macalinkeen alloow kaal

Macalinkiis allow kaal

Mid kale alloow kaal.

Macalinoow adigaa mudnaadoo

Maankiyo qalbigaba dega

Meel-walbana u dhoofsha

Sharcigaaga maraga ah

Adigaa magacaagiyo

Murtidaadu madhanoo

Milyan hadaad maqan tahay

Maqalkaagu joogaa

Macalinkeen alloow kaal

Macalinkiis allow kaal

Mid kale alloow kaal

Adigaa moogane barbaarshoo

Maareeya dunidoo

Muruqa iyo xoogaba

Maskaxdoodii baa tee

Macalinkeen alloow kaal

Macalinkiis allow kaal

Mid kale alloow kaal

Adigaa murti iyo aqoon

Madax iyo hogaan iyo

Sheekh mufti la raaciyo

Dhakhtarkii la majeertiyo

Mihnad lagu shaqaystiyo

Soo saara mudankiyo

Mabda’ooda gaarka ah

Macalinkeen alloow kaal

Macalinkiis allow kaal

Mid kale alloow kaal

Maskaxdii wacnaydoow

Macneeyaha aduunkoow

Muranli’ la raacyoow

Maati daadihiyoow

Majaraha aduunkoow

Mahadhada kii reeboow

Maqaamyada awliyaad

Muqadinkoodiiyoow

Maxamed iyo shacayboow

Muuse iyo nuuxoow

Anbiyadii mudnaydee

Duunyadu u muhatoow

Macalinkeen alloow kaal

Macalinkiis allow kaal

Mid kale alloow kaal

Intaanad meel ka dhicin

Intaan magacaagu guban

Intaan sharaftaadu madhan

Intaad tahay ruux macno leh

Inaad maamuustaan bare

Milgihiisa dhowrtaan

Midhkaasaan doonayaa

Macalinkeen alloow kaal

Macalinkiis allow kaal

Mid kale alloow kaal

Waxa Qorey: Cabdirisaaq Axmed Cigaal(Darwiish)

Cabdirisaaqdarwiish72@Gmail.Com Ama 0634240189