MARKII ADAM IYO XAAWA IYO SHAYDAANKA JANNADA LAGA SOO TUURAY , SHAYDAANKII CEELAFWEYNE BUU KU DHACAY ADAM IYO XAAWINA MEELO KALE.

Waxaynu wada rumaysannay oo Allah inoo sheegay in ADAM iyo Xaawa iyo Shaydaan Jannada laga soo tuuray ka dib markii dembe ay seddex of course midna meel ku dhacay markaa ADAM IYO XAWA KUTUBTA QAAR WAY INOO BINIIXIYEEN in ADAM iyo XAWA meelahaygu ku dhaceen laakiin Shaydaanku meel uu ku dhacay la inooma biniixin, markaa weligay fikirkaygu wuxuu is weydiin jiray tolow Shaydaanku xagguu ku dhacay markaa marar badan waxaa igu uu ku dhacay malahaygii mallaa waa wadanka England oo aan sababta uga dhigi jiray ( Egland is very tiny country with a small population comparing with other big countries) England waa the most influential people in this world at the same time Shaydaankuna waa the most influential creature of this world , halkaasaan is idhi Shaydaanka iyo English sifadaasay wadaagaan waayo afkiisii baa dunida u qaalisan. Haddaba arinta ka daba timi ee iga yaabisay waa reer Ceelafweyne oo Kitaabkii iyo dhaartii joojin weysay oo dagaalkoodii noocii Yawmalqiyaamaha u eeg yahay calaamadihiisii markaasay igu soo dhacday waar markaa Shaydaanku England kumuu soo dhicine Ceelafweyne iyo hareerihiisuu ku soo dhacay oo fidmadani mud istaagaysa maaha sida muuqata SOMALILAND Ceelafweyne baa galaafanaysa. Ma meel waxaad aragtay aan Wasiiral Daakhiliyhii la hadli karin oonuu jirinba Wasiiral daakhilye. Waxaa cad ina Kaahin inaanuu Wasiiral Daakhiliga ahayn ee wax kala yahay oo badi waxaa wasiiral Daakhilye shaqaadiisa qabtaa wasiirada Warfaafinta.

Aan ku soo noqdo Shaydaankii iyo Ceelafweyne waxaan warqaddan furan u dirayaa nimankan yidhi anagaa wadaadadii reer SOMALILAND oo suaashu waxay tahay MARKII SHAYDAANKA JANNADA LAGA SOO SAARAY HALKUU KU DHACAY? KUTUBTIINA BAADHA ILAYN WAA SOO BOODDAAN MARKA LA YIDHAA WADANKA BANGIYADA CAALAMIGA HA LOO FURABE OO XAWAALADUHU DHABARKA WEY IDIN SOO TAABTAAN MARKAASAA XUNBAYSAAN SIDIIYOO MAKA LAGU DUULAY. BANGIYADU MAKA WEY KA FURANYIHIIN AA SOMALILAND U DIIDAYSAAN.

SORRY, HA IGA RAALLI NOQDAAN READERS KU HADDAAN MAQAALKAN ISAGA KALA GUDBAY WAXYAALO BADAN (ALL ACROSS THE BOARD).

