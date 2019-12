Wadamada Islaamku sidee ayay uga qayb qadan karaan badbaadinta qowmiyadda Muslimka ah ee Yuugarka iyo Diinta Islaamka ee wadanka Shiinaha?

Published by: dawlad

Uyghur/Uighur(Yuugar) ama Turkic Muslims waa qowmiyad Muslim ah, kuwaas oo degen maamul

goboleedka Xinjiang(Shinjaan) ee wadanka China(Shiinaha) qiyaas ahaan tirada gobolkan degan waxaa

lagu qiyaasaa 11 million. Waxaa loo aqoonsanyahay in ay kamid yihiin ilaa 55 qomiyadood oo loo

aqoonsan yahay qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Dawladda Shiinuhu waxa ay ka soo horjeestay in

ay gobolka Shinjaan gaar ugu aqoonsadaan qowmiyadda Yuugar-ka, taas bedelka waxa ay aaminsan

tahay dawladdu in aanay qomiyaddani asal ahaan u dhalan wadanka oo ay yihiin qaxooti soo degay. Asal

ahaan gobolkan Shinjaan waa gobol khayraad badan leh, ku wacan dalxiiska, kuna yaal meel aad muhiim

ugu ah isku xidhka ganacsiga Shiinaha uu la leeyahay caalamka kale, waxaana marta waddo ganacsiyeed

magaceeda la yidhaa Wadiiqada Xariirta ‘Silk Road’.

Si aynu u ogaano xaqiiqada qowmiyaddan Muslimka ah ee lagu takooray waddanka Shiinaha, aynu

akhrino maqaal laga qoray gobolkan ay degaan Muslimka Yuugarku. Waxa dawladda Shiinuhu ku

casuntay gobolkan suxufiyiin iyo siyaasiyiin ka soo kala jeeda calaamka Islaamka iyo aduun waynaha

kaleba. Ujeedka casuumadani wuxuu ahaa sidii caalamka laagu qancin lahaa in qowmiyadani ay yihiin

argagixiso dhib ku haysa horumarka iyo is dhex galka shucuubta Shiinaha. Mid kamida suxufiyiintii lagu

casumay Shinjaan, ayaa ka qoray warbixin uu ku soo bandhigayo xaqiiqda ka jirta gobolkan Muslimku ku

badan yahay iyo wararka dacayadda ah ee Dawalddu ku faafiso warbaahinteeda. Warfidiyeenada ugu

caasan ee lagu faafiyo dacaayadahaas waxaa kamid ah CGTV Africa oo badanka Soomaalideenu ku

taxanyihiin page-kooda Facebook-ga.

Suxufigan Magaciisa waxa layidhaa Dr. Olsi Jazexhi, asal ahaan waa Albaaniyaan haysta dhalashada

Kanada, waa taariikhyahan xubin ka ah European University Institute. Halkan waxaa inooga bilaabmaya

warqaddii……

Halkan waxaa ka bilaabmaya warqad furan ‘Open letter’. Warqadaan waxa uu suxufigu u dirayaa

wadamada Muslimka ah ee ku taageeray Shiinaha barnaamijyada gabood falka ah ee ku wado gobolka

Shinjaan.

“Intii u dhaxaysay 16kii ilaa 15kii Aug, waxaan joogay maamul goboleedka Xinjiang(Shinjaan),

Uighur(Yuugar-ka) ee wadanka China. Waxa na casumay xafiiska warfaafinta ee Shinjaan, waxaan qayb

ka ahaa koox suxufiyiin ah, kuwaasoo loo diray inay soo booqdoonaa saddex magaalo oo muhim ah:

Urumqi, Aksu iyo Kashgar. Booqashadayda waxaa dusha kala socday masuuliyiin dawladda Shiinaha ka

socda, waxaa jiray khudbado ay soo agaasimeen masuuliyintaasi si ay noogu qanciyaan in xaaladda

Shinjaan ay tahay mid aan shido iyo dhibaato ka jirin.

Waxaan imi Urumqi bishu markay ahayd 16-kii bisha Sideedaad. 17kii ilaa 19kii bishan waxaan ka qaybgalay dhowr khudbadood(muxaadaro) oo ay jeedinayeey madax ka socota Xisibiga Hanti-wadaaga,

khudbadahaasi waxay ku saabsanaayeen taaariikhda, diinta iyo hab dhaqan xuquuqal insaanka ee ka jira

Shinjaan. Intii lagu guda jiray kulamadan, maasuulinta Shiinaha oo ay ka mid ahaayeen rag lagu

magcaabo ‘Xu Guixiang’ iyo ‘Ma Pinyan’ waxa ay soo jeediyeen khudbado ay ka dheeganayeen

WARQADDA CAD, waa warqad ay dawladdu soo saarto waxana ku qoran hab raaca iyo siyaasadda ay

dawladdu u dejisay gobolkan.

Intii lagu guda jirey khudbadahaa waxa naloo sheegay in Yuugar-ku ama Turkic Muslims-ku ay ahaayeen

qaxooti usoo tacabiray gobolkan, halka Turkidu iyo Carabtu ay ku qasbeen dadka Yuugar-ka in qaataan

diinta Islaamka; Shinjaanna ay waligeedba ka tirsanayd wadankan Shiinaha. Intii aanu ku guda jirnay

booqashadayadii, waxaanu booqanay madxafyada Aksu iyo Kashfar ee ku yaalla maamul goboleedka

Shinjaan ee Yuugar-ka. Madxafyaddan gudahooda waxay masuuliyiinta Shiinaysku ay ka jeedinayeen

isla WAQADDII CADDAYD ee bayaanka dawladuu ku qornaayeen, markan fariinta ay noo soo

gudbinayeen waxay ahayd: Shinjaan taariikh ahaan waxay ka mid ahayd Shiinaha, dadka Yuugar-ka iyo

muslimka Turkiduna waxay ahaayeen qaxooti, Islaamkuna waa diin ajaanib ku ah waddankan, dadka

Yuugar-kana waa lagu qasbay inay qaataan diintan.

Intaa waxaa ka sii daran, masuuliyiinta dawladdau waxay dadka soo booqday tusayeen in diinta Islaamku

ay tahay isha ama barta ay ka yimaadaan xagjirnimada iyo argagixisanimadu ayna dhibaatooyin badan ka

geystay gobolkan Shinjaan. Si loola dagaalamo xagjirnimadaa, waxay dawladdu furtay xerooyin isugu

jira tababaro iyo xarumo lagu barto xirfadaha, si loo baabi’iyo xagjirnimada.

20-kii bisha sideedaad, martidii aan ku jiray waxaa loo diray magaalda Aksu si aan u booqano Xarunta

Tababarada Xirfadaha ee Onsu. Ujeedka halkan naloo keenay waxa uu ahaa inaanu la kulanno dad xagjirnimo iyo argagixiso-nimo lagu soo eedeeyey, si looga masaxo feker-ka argagixisnimo, taa bedalkeedana

la baro xirfado iyo aqoon dheeri ah.

Si kastaba ha ahaate, markaanu waraysi la yeelanay dadkii/ardaydii ku jiray xeradan, waxa aanu ogaanay

in aanay ahayn arday balse ay yihiin maxaabiis, in aanay ahayn argagixiso bal se ay yihiin Muslimiin lagu

qasbay inay diintooda ka noqdaan.

Danbiyada lagu soo eedeeyey waxay ahaayeen in ay ku dhaqmaan diinta Islaamka, oogaan ‘tukadaan’

salaadda, daawashada muxaadarooyinka culimada, akhriska Quraanka ama kutubta diiniga ah, qorista

arrimaha ku saabsan Islaamka, raad raaca taariikhdooda ‘Yuugar-ka’, xidhashada xijaabka, cunista

cuntada xalaasha ah, xabaal u qodidda/duugista dadkooda dhintay, guurka waafaqsan shareecada iyo

faafinta diinta sida in ay baraan qaraabdooda ama qoyskooda.

Waraysiyada aan duubay iyo kuwa aan soo gashay bartayda Youtube-ka waxa ay cadaynayaan in

Xarumahan tababarada iyo xirfaduhu aanay ahayn dugsiyo wax lagu barto, se ay yihiin xabsiyo loogu

tala galay in lagu xidho Muslimiinta. Xarumahan waxaa lagu maskax guuriyaa Muslimka Yuugarka ah,

waxaana lagu qasbaa in ay isirkooddii hore ka baxaan oo ay noqdaan ‘Han Shiinays’, Haan Shiinays-ku

waa qabiil ka mid ah qabaa’iladda Shiinayska, ka sokow ka bixidda isirkooda waxaa sidoo kale lagu

qasbaa inay ka baxaan diintooda.

SHEEGASHADA AAN SALKA IYO RAADKA TOONA LAHAYN

Inkastoo dawladda Shiinuhu ay ku adkaysanayaan in ay ‘Saddex shar’ kula dagaalamayaan Shinjaan, oo

kala ah: Kala qoqobka qowmiyadeed, argagixisanimada iyo xagjirnimada diimaha. Balse xaqiiqadu sidaa

way ka duwan tahay, dawladdu waxay toos u cidhib tiraysaa lana dagaalamaysaa isirka Islaamka ee

Yuugarka taasoo ka dhigaysa qoomiyad ama qabiil ka duwan qabiilka ‘Han Shiinaha’.

Dawladda Shiinuhu waxay ka soo horjeeda lana dagaalamayaa in Shinjaan noqoto meel Islaamku ka

muuqdo ama metesha Islaamka. Waxay rabaan in ay baabi’iyaan calaamad kasta oo sheegaysa

Islaamnimo, si ay gabi ahaanba u dhalan geddiyaan dhaqankoodii ugana dhigaan dad leh dhaqanka

Shiinaha. Gabi ahaanna gobolku u noqdo gobol dadka degaa yihiin Shiinays/Jayniis.

Dadka Muslimka ah ee Shinjaaan, kuwaas oo aan wax halisa ku hayn Dawaldda, waxa ay la nool yihiin

cabsi iyo handadaad la mid ah kuwa Yuugar-ka. Marmarsiinyaha ay dawladdu ugu gabanayso

xagjirnimada waxa ay keentay in ay ku dhawaaqeen in Diinta Islaamku ay tahay diin Xagjirnimo.

Gobolkan Shinjaan ee Muslimku degenyahay ayaa ah goob aad u istraatiiji ah, waxaa gobalkan mara

halbowle ganacsi oo muhiim u ah dawladda, sidaa darteed, waxa ay dawladdu rabtaa si ay Muslinka uga

barakiciyaan gobolkan. Goobtan waxa mara wadiiqad/dariiq ganacsiyeed lagu magcaabo Wadada Xariirta

‘Silk Road’, wadadan oo ah mashruuc ganacsiyeed aad u wayn taas oo isku xidhi doonta qaradaha Afrika,

Asia iyo Yurub.

Shiinuhu waxa ay soo saareen sharci reebaya/mamnoocaya faafinta iyo ku dhaqanka diinta Islaamka,

waxa ay na ku amreen dhamaan gobolada dalka in ay ka hortagaan ama la dagalamaan calaamad kasta oo

muujinaysa Islaamnimo.

SIYAASADDA KU WAJAHAN GOBOLKAN SHINJAAN

Dawaldda Shiinuhu waxa ay ula dhaqmaan gobolkan sidii gobol la qabsaday, dadka asal ahaan ka soo

jeedaa na waa Yuugarka ‘Turki Muslim ah’, dadka gobolkan degen waxay ay dawladdu u aqoonsatay in

ay yihiin cadow, cadowgaas oo mudan in lala dagaalamo lana baabi’iyo. Masuuliyiinta gobolkan Shinjaan

waxay dumiyaan masaajida, qubuuraha, aasaartii hore ee Islaamiga ahayd iyo calaamad kasta oo

muujinaysa ilbaxnimadii hore ee Islaamka.

‘Ma Pinyan’ inta uu ku guda jiray khudbaddisii magaalada Urumqi, waxa uu noo sheegay in dawaladda

Shiinuhu ay rabaan in ay Islaamka ka dhigto Islaam-jayniis ah, Islaam waafaqsan dhaqanka Shiinaha. Ma

rabno in Islaamkayga calaamadah Carabta iyo kuwa Turkidu ay ka muuqdaan. Ma rabno in ay maalin

kasta tukadaan, ma rabno in ay diidaan Khamriga, ma rabno in dumarkoodu ay xijaabtaan, ma rabno in ay

habka kitaabka Quraanka waafaqsan isu guursadaan.

Dadka degan gobolkan Shinjaan waxaa lagu soo rogay sharci sheegaya in lagu dhaqmo Isaamka-jayniiska

ah. Sidoo kale wuxuu sharcigu laalay in lagu dhaqmo Islaamkii saxda ahaa, (sida ku xusan sharcigooda,

Cutubka labaad qodobkiisa sagaalaad), sidoo kale waxa la joojiyey in si koox ah loo akhriyo Quraanka, la

baro diinta caruurta, la akhriyo kutubta diiniga ah, la xidho xijaabka, la daawado muxaadaroyinka

culimada ama loo ololeeyo Islaamka waxa lagu mutaysanayaa danbi ciqaabtiisu daran tahay sida xabsiga

lagu taxaabo laguna geeyo xaruma maskaxguurka ee ay u dhisteen in lagu isir guuriyo Muslimka.

ASTAAMAHA ISLAAMIGA AH EE LA JOOJIYEY.

Masuuliyiinta Dawaladda Shiinuhu waxay joojiyeen dhisidda munaaradaha laga adimo ee masaajidada,

qudbiga laga tujiyo salaadda iyo astaamaha kale ee muujinaya Masaajidnimada. Waxay soo rogeen in

masaajiddada cusub ee la dhisayo loo dhiso qaab waafaqsan dhaqanka iyo astaamaha Shiinaha.

Calaamadaha la mamnuucay waxa ka mid ah in loo sameeyo Bisha iyo Xidigta astaanta u ah masaajidda.

Dawaladda Shiinuhu waxay gumaysi ku bilowday gobolka 1950-dii, 1950kii dadka ka sooo jeedaa

Shiinaha ee ku nool gobolka Shinjaan waxa lagu qiyaasi jirey 5% ilaa 9%. Halka marka la barbadhigo

2010-kii ay gaadheen 40%. Gumaysigu marba mark aka danbaysa wuu sii kordhayey wuuna ka sii

darayey, gumaysiguna wuxuu ujeedkiisu ahaa in dadka Muslimka ah laga bato degaanka.

Dadka ka tirsan qowmiyadan Yuugar-ka ee ka bad baaday in la xidho ama loo diro kaamamka xabsiyada

ah, waxaa lagu lamaaneeyey qof Shiinays ah kaas oo kula wehelinaya guryahooda. Dumar badan oo

Yuugar-ka ah waxaa lagu qasbay inay guursadaan rag Shiinays ah. Sidoo kale waxaa Muslimka

badankooda loo diiday in ay soomaan bisha baraykaysan ee Ramadan.

Hudheelada/maqaaxiyaha Muslimka waxaa lagu qasbay in ay ka ganacsadaan khamriga. Qof kasta oo

laga dareemo in yaroo calaamad Muslinimo ah waxa ay dawaladu ka fogaynaysaa qoyskiisa iyo

ubadkiisa. Intaa waxa sii dheer in caruurtii lagu wareejinayo qoysas Shiinays ah. dadyowga dega jihada

bari waa Yuugar-ka eh waxaa u bilowday Waqtigii Cabsida, cadaadiska diinta iyo isir-nacaybka

qowmiyadeed taas oo dawladdu kula kacayso, taas oo ka dhigaysa in ay noqdaan dhibanayaal laga dhalan

rogay dhaqankoodii iyo diintoodii.

Si kasta ha ahatee, Halka ay dunidu markhaati ka tahay gabood falada lagu la kacayo Muslimiinta

Turkiga ah (Yuugarka), waxa doorkoodii gabay dawalddaha Islaamka ah. Waxaa ceeb ku ah caalam

Muslimka in 8dii July 2019-ka, in ay 22 dal oo aan Muslim ahayni ay saxeexeen warqad loo gudbiyey

madaxweynaha Qaramda Midoobay qaybta xuquuqal insaanka iyo guddida sare ee xuquuqal insaanka ee

QM, warqadaas oo ay kaga dalbanayeen in dawladda Shiinuhu ay joojiso Xeerooyinkan ay Muslimka ku

cadaabto ee gobolka Shinjaan. Dawalddaha Muslimku badankooda waa ay ka maqnaayeen saxeexa

warqaddan lagu dalbanayey in lajoojiyo gabood faladda Shiinuhu ku hayo Muslimka Yuugarka.

Taa badalkeeda, dawladdaha Muslimku waxa ay goob joog ka ahayeen kalfadhi 37 dawladood ka soo

qaybgaleen, kulankan oo ujeedkiisu ahaa in Shiinaha lagu taageero arrimaha uu ka wado gobolka

Shinjaan.

Markii aan ka soo noqday safarkaygii Shinjaan, Muslin ahaan iyo suxufi ahaanba ‘anigu’ waxan

jeclaystay in aan walaalahayga Muslimiinta ah u sheego waxa ka socdaa gudaha gobolka Shinjaan ee

dawladda shiinuhu ugu yeedhatay, la dagaalanka argagixida iyo xagjirnimda, balse ay si toosa uga soo

horjeedo Islaamka. Falalka ka socdaana ay yihiin kuwoo gabood falo loogu gaysano Muslimka ku nool

gobolkaaa.

Sida dawladda Shiinuhu iigu casuntay barnaamijkan, waxa kale oo ay Iyagana ku casumeen siyaasiyiin,

diplomaasiyiin iyo suxufiyiin kale, si ay uga marqaati kacaaan horumarka tolmoon ee dhanka xuquuqal

insaanka ku wajahan ee ay Dawladda Shiinuhu ka waddo gobolkan. Balse waxaan soo xaqiiqsaday, iina

soo caddaatay in si gaar ah loo bar tilmaan sanayo Yuugar-ka sababtoo ah waxay aaminsanyihiin

Islaamka.

Warqaddani waa warqad furan oo ku socota dhamaan wadama Muslimka ah kuwaas oo saxeexay warqad

lagu muujinayo ‘guulaha uu Shiinuhu ka gaadhay xuquuqal insaanka’ (Pro-China Letter) in ay ka

noqdaan kana fekeraan. Waxaan diyaar u ahay in aan ka dhex cadeeyo wadan kasta oo Muslim ah,

gabood faladda uu Shiinuhu kula kacayo Muslimka Yuugarka ee maamul goboleedka Shinjaan.

MAXAA WAAJIB INAGU AH INA AYNU SAMAYNO?

 Ina ay wadama Muslimku ay dib u eegaan maqaamkooda si degdeg ahna loo joojiyo cadaadiska

lagu hayo Muslimka iyo takoorka diintooda.

 Waa in uu Shiinuhu xidhaa dhamaan xerooyinka lagu xidho Muslimka Yuugar-ka, lana sii daayo

dhamaan maxaabiista u xidhan arrimaha la xidhiidh islaamka iyo culimada u xidhan arimahaas.

 In la joojiyo dadka Shiinaha(guumaystaha) ah ee guryaha Muslimka lala dejinayo si ay ula

socdaan dhaqdhaqaaqooda iyo ku dhaqankooda diinta.

 Waa in ay dawladdu joojisaa dhamaan shuruucda ku saabsan Islaam nacaybka ee yoolkuudu

yahay in bar tilmaansadaaan Muslimka, diintooda, taariikhdooda, dhaqankooda iyo hab

nololeedkooda.

 Waa in ay dawladdu joojisaa siyaasadda ‘Jayniisimo ka dhiga’ (Sinicization) taas oo ka dhigan in

lagu qasbo inay qaataan dhaqan Shiinaha, dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaanba.

 In ay dawalddu joojiso burburinta Masajidadda, sidoo kalena ay joojiso bedelka calamadaha

maasjiddada. Una ogalaato inay si xor ah sare ugu qaadi karaan Eedaanka(addimaadda)

 In ay u ogaalato Muslimka degen Shinjaan inay qaadan karaan Jinsiyadda Wadanka, si ay u

helaan xuquuq la mid ah kan muwaadinka.

 In loo ogolaado in ay u safri karaan Xajka, soona gudan karaan cumrada. Lagana dul qaada

xayiraaad safar ee saran, xiligay doonaana bixi karaan, xiligay doonaan soo geli karaan.

 Waa in ay dawladu aqbashaa wada noolaasha shucuubta si xor ah. Diinta islaamkana ay u

aqonsadaan diin kamid ah diimaha wadanka, taas oo taariikhdeedana la soo nooleeyo.”

Halkaas ayey ku dhamaatay warqaddii furnayd ee Suxufigaasi inala wadaagay, waa turjumidii

Abdiwahab Farjar.

Abdiwahab Farjar

Addis Ababa, Ethiopia

Daarusalaam@gmail.com